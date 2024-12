WhatsApp: ¿Cómo enviar fotos y videos en WhatsApp que desaparecen tras ser vistos?

A pesar de lo efectiva de la nueva función, los desarrolladores y usuarios han advertido que esta no es inmune a las capturas de pantalla, por lo que, si un usuario decide hacer un screenshot del material compartido, este obtendrá la evidencia que el emisor quiere evitar.

Capturas: Twitter - Composición

Por el momento, esta funcionalidad no ha saltado a la versión 'oficial' de WhatsApp y WhatsApp Bussines, a los cuales aún no se les ha incorporado la opción 'opened'. Solo está disponible para la Beta, plataforma de la aplicación para poner a prueba funciones previas y que, no obstante, es inestable y presenta fallos y bugs que son periódicamente corregidos.