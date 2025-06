Estos son los 5 celulares de GAMA ALTA que NO deberías comprar este 2025

La gama alta en el mundo de los smartphones es la que se gana la atención de todo el mundo de la tecnología, porque es en esta donde se coloca lo mejor de lo mejor en cada uno de sus apartados, pero en los últimos años esto ha sido puesto en tela de juicio porque no pocos dispositivos no representan un verdadero salto generacional.

Es por ello que, en las siguientes líneas, vamos a conocer 5 celulares muy en boga este 2025 que, pese a ser verdaderos portentos, quedan a deber, ya sea por las prestaciones que son casi iguales a los de años anteriores o precios por las nubes para lo que en realidad ofrecen.

5 celulares que no deberías comprar en 2025

Ten en cuenta lo siguiente antes de continuar. Con este listado no tratamos de decir que estos móviles, nada más alejados de la realidad no son buenos celulares, pero nos parece que hay opciones no tan caras y superiores.

Samsung S25 Ultra

El nuevo buque insignia de Samsung prometía ser una revolución, pero cuando fue lanzado en enero de 2025 nos topamos con un terminal que no representa un avance respecto al Samsung S24 Ultra. Los sensores de cámaras son prácticamente los mismos pero, eso sí, su precio es excesivamente caro (US$ 1.379 dólares).

Sí, tiene bordes redondeados y no rectos, tiene Galaxy AI, pero la inteligencia artificial de Samsung ya ha arribado tanto en el Galaxy S24 Ultra y el S23 Ultra, que son los dispositivos que te recomendamos en su lugar.

Xiaomi 15 Ultra

Este terminal sobresale con su gran apartado fotográfico que es destacado como el mejor por DXOMARK en cuanto a cámaras, y no podemos negar que su procesador Snapdragon 8 Elite es una delicia. Sin embargo, las quejas de no pocos usuarios se centran en que el sistema operativo, ni con HyperOS, ha solucionado problemas de antaño como bugs o las publicidades que resultan molestas.

Además de esto, la experiencia de uso se divide entre aquellos que aseguran que el dispositivo se sobrecaliente mucho y con facilidad, entre aquellos que no han experimentado este problema. Si queremos buscarle un reemplazo, el Honor Magic 6 Pro nos parece el ideal.

iPhone 16 Pro Max

En septiembre de 2024, Apple lanzó al mundo un teléfono del que se esperaba mucho, pero que nos terminó dando lo mismo desde hace varios años. Sí, el juego de cámaras es muy bueno, su grabación de 4K a 120fps no tiene comparación.

Es verdad, tiene uno de los mejores sistemas operativos, así como un ecosistema sin igual y cuenta con Apple Intelligence, pese a que su despliegue inicial fue una decepción total. Sin exagerar, todo esto, incluida la inteligencia artificial, lo tiene el iPhone 15 Pro Max que, además, su precio está en picada con cada día que pasa.

VIVO X100 Pro

Qué duda cabe que el VIVO X100 Pro es verdaderamente impresionante en el apartado de cámaras y se podría decir que es prácticamente insuperable en este apartado, pero lo cierto es que tiene serias falencias.

Por ejemplo, fuera de China su sistema no funciona como debería, mientras que su ecosistema es sumamente defectuoso. Por ello, si lo que buscas es cámara, podrías decantarte por el Samsung S24 Ultra o el OPPO Find X8 Ultra.

Realme GT 7 Pro

Cuando vemos la ficha técnica de este celular, la verdad, es que nos quedamos sin aliento, sin embargo, tiene algunos puntos que no deberían pasar en un gama alta. Por ejemplo, pese a contar con el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite, lo cierto es que este hace que la batería se consuma demasiado rápido.

Las cámaras están por debajo de las expectativas. De hecho, como cereza del pastel, algunos usuarios se han quejado de que su sistema, en ocasiones, se congela o crashea, algo que no debería ocurrir en un equipo de poco más de US$ 1,000 dólares. Por ello, algunas alternativas a este celular son el Samsung S24 Plus o, inclusive, el Xiaomi 14T Pro con cámaras LEICA increíbles.