Instagram habilita la opción 'Me Gusta' en las historias sin enviar un DM

Instagram se ha convertido en una de las aplicaciones favoritas de muchas personas y es que sus herramientas son variadas y sencillas de usar. Y una de sus últimas actualizaciones es la opción de 'Me gusta' en las historias.

Ahora, los usuarios podrán indicar que les ha gustado el contenido con un solo botón y ya no se enviará un mensaje privado al chat. Esta nueva opción tiene el objetivo de evitar saturar la bandeja de entrada.

Además, se mostrará la cantidad de 'Me Gusta' que tiene la historia, que solo dura 24 horas, y la foto de perfil de la persona que le dio 'corazón' al contenido.

El botón en forma de corazón está ubicado entre la barra para escribir un mensaje y el botón que tiene forma de avión de papel. Además, la cantidad de 'Me Gusta' solo es visible solo para quien publicó la historia en Instagram.

Ubicar este botón en Instagram es súper sencillo.

"Ahora se puede enviar un poco de amor al darle me gusta a las historias de las personas sin enviar un DM. Los 'Me Gusta' en las historias de Instagram son privados y no se ven", explicó Mosseri.