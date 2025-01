WhatsApp: el truco para ver mensajes eliminados y cómo recuperarlos

WAMR : Para Android, no solo recuperará mensajes de texto, sino estados, video, Gifs aniamdos, notas de audio, documentos, etc..

La aplicación no puede acceder a los mensajes cifrados por WhatsApp, pero sí puede detectarlos en el momento en que un contacto nos los envía, y saber que estos acaban de ser borrados. Así mismo, detecta cuando un mensaje ha sido eliminado por su autor, y lo notifica.

Su ventaja es que no solo recupera mensajes de texto, sino también estados, videos, GIFs animados, notas de audio, documentos, etc. Pero debido a su funcionamiento, no sirve para recuperar mensajes borrados antes que instales WARM, solo a posterior