El “reto Iker Casillas” lleva al legendario arquero español a Lima y reúne a 10 populares creadores de contenido

En una época en la que las transmisiones en vivo, los desafíos y los deportes se entrecruzan constantemente, Stake Perú se prepara para organizar uno de los eventos más audaces del año: “El reto Iker Casillas”.

En los desafíos, que tendrán lugar en Lima el 6 de octubre, 10 streamers y creadores de contenido peruanos intentarán marcar un gol en el aire mientras el legendario portero español Iker Casillas comenta la acción en vivo y analiza su desempeño.

10 streamers, un paramotor, un portero legendario: ¿en qué consiste el reto de Iker Casillas?

“El reto de Iker Casillas” es un reto en vivo organizado por Stake, empresa operadora de casino y apuestas deportivas en línea que se ha destacado por sus alianzas estratégicas con figuras del mundo deportivo, así como por sus torneos y promociones exclusivas.

Como parte del reto, diez streamers volarán, uno a uno, en un paramotor con el objetivo de marcar un gol desde una altura mínima de 8 metros en una portería ubicada en el suelo.

Iker Casillas será la figura central del evento, siendo comentarista en vivo, juez y el responsable de entregar personalmente el premio al vencedor.

A sus 45 años, Casillas es considerado uno de los mejores porteros de la historia del fútbol. Su mayor legado se construyó en el Real Madrid, donde disputó 725 partidos y conquistó tres UEFA Champions League, cinco Ligas de España, dos Copas del Rey y un Mundial de Clubes.

Con la selección de España, capitaneó la etapa dorada que logró el histórico triplete: Eurocopa 2008, Copa del Mundo 2010 y Eurocopa 2012. A nivel individual, fue elegido cinco veces consecutivas como el Mejor Portero del Mundo por la IFFHS y recibió el Guante de Oro en 2010.

Tras su retiro del fútbol, el español se ha reinventado como empresario del deporte, embajador de LaLiga y presidente de un club en la Kings League. En 2025, Casillas se convirtió en embajador de Stake, participando en contenido exclusivo y contribuyendo a la plataforma mediante análisis tácticos.

Tras finalizar “El reto Iker Casillas”, la leyenda del fútbol se unirá a los streamers participantes y a un grupo selecto de usuarios de Stake Perú en un almuerzo exclusivo.

Fardonic, Gloglo y Estefanía Chau entre los participantes del desafío

Quienes participan en “El reto Iker Casillas” son un selecto grupo de personalidades del ecosistema de la creación de contenido, el live streaming y el análisis de fútbol: Fanodric, Gloglo, Jota Joda, Chales, Majo, La Sombra Ramos, Tonino, Furrey, Jair Céspedes y Estefanía Chau.

Fanodric

Fanodric ha logrado consolidarse como una de las voces líderes en el análisis de fútbol, con un enfoque en La Liga 1 y la selección nacional. Durante su infancia, al igual que millones de niños peruanos, mantuvo el anhelo de convertirse en futbolista profesional, un sueño por el que luchó hasta los 17 años.

Tras dejar el deporte, Fanodric, cuyo nombre real es Alonso Javier Vargas, decidió enfocarse en la carrera de Derecho. Sin embargo, decidió suspender sus estudios superiores debido al surgimiento de YouTube. Cautivado por la famosa plataforma digital, dejó de lado la educación universitaria para dedicarse a construir su carrera en el ámbito de la creación de contenido.

Gloglo

Marx Loayza, o “Gloglo”, se dio a conocer en Facebook mediante transmisiones en vivo en las que encarnaba a personajes como “Gloglosor”. Posteriormente, comenzó a publicar en TikTok en 2022 y ese mismo año ganó el premio al mejor streamer masculino en los premios Rivalry. En la actualidad, acumula 800.000 seguidores en su cuenta gloglokingoficial.

Gracias a sus contenidos humorísticos, Gloglo se ha posicionado como una figura destacada en el entorno digital y entretenimiento en plataformas de streaming. Sus directos suelen incluir videojuegos como Dota 2 o Roblox, reacciones, dinámicas comunitarias y momentos de comedia virales.

Jota Joda

Juan José Arbulú, conocido como Jota Joda, es un streamer que alcanzó la fama viral gracias a sus bromas cómicas y a su contenido de estilo de vida. En Instagram, bajo el usuario jotajoda.prime, cuenta con más de 130.000 seguidores desde que comenzó a publicar en marzo de 2017. Su propuesta se centra en grabar vlogs diarios y en hacer bromas públicas en la sociedad.

Asimismo, este creador ha ampliado su alcance en el entretenimiento digital mediante colaboraciones con figuras mediáticas como Patricio Parodi.

Chales

La carrera de Carlos Vegas o simplemente Chales, como la de muchos otros streamers, despegó durante la pandemia. A partir de 2021 comenzó a transmitir partidas de videojuegos, logrando conectarse con otros creadores. Sin embargo, su carrera despegó notablemente tras conocer a Zein jugando GTA 5, quien vio un potencial especial en él y lo invitó a su extensión.

Uno de sus mayores logros en Vegas ha sido su nominación a los premios Esland, un reconocimiento clave en la comunidad hispanohablante del streaming.

Majo

María José Vigil Checa, conocida en el ámbito digital como Majo con Sabor, es una chef y empresaria gastronómica que dirige restaurantes en Perú y Ecuador, además de ser autora de un libro de cocina. Formada inicialmente en el sector empresarial, Majo evaluó alternativas como la medicina y la aviación antes de inclinarse por la cocina por influencia de su madre.

En tan solo un año logró consolidar una marca personal con miles de seguidores apasionados por la gastronomía. Su perfil público se fortaleció tras la apertura de sus proyectos en Lima y Quito y la publicación de su obra, alcanzando notoriedad mucho antes de cualquier vínculo mediático y formando una comunidad digital activa.

La Sombra Ramos

A “El Reto” se le suma otro futbolista profesional: Christian “La Sombra” Ramos, quien se desempeña como defensa central en el Deportivo Municipal de la Copa Perú. Tuvo una destacada trayectoria en clubes importantes como Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal, además de disputar el Mundial de Rusia 2018 y anotar el histórico gol ante Nueva Zelanda que clasificó a Perú tras 36 años.

Aunque no es streamer de profesión como los participantes mencionados anteriormente, Ramos mantiene una presencia activa en el entorno digital mediante entrevistas virales, podcasts deportivos y colaboraciones en canales locales.

Tonino

Anthony Alencastre Díaz, conocido popularmente como Tonino, es un creador de contenido peruano graduado como abogado en la Universidad de San Martín de Porres (USMP). A pesar de haber ejercido la abogacía, finalmente decidió dejar su profesión para apostar por el streaming y la creación de contenidos.

Tonino ha ganado gran notoriedad como locutor en el programa digital Habla Good, transmitido en YouTube, donde se abordan el humor cotidiano y los temas de actualidad. Además de su participación en el programa, Tonino también mantiene una interacción constante con su audiencia a través de sus propias transmisiones en vivo.

Furrey

Otro participante de Habla Good que participará en “El reto de Iker Casillas” es Antonio Crespo Galán, o Furrey. Este creador de contenido nació en Sevilla, donde pasó su infancia entre España y Argentina antes de mudarse a Lima a los 10 años. Estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad de Lima y trabaja como editor, productor y redactor creativo.

Desde 2020, Furrey colabora con la agencia Ultimate y se ha consolidado en el canal Todo Good. Su contenido en plataformas digitales se enfoca en la cultura pop, los videojuegos, las dinámicas interactivas y un análisis humorístico de la actualidad.

Estefania Chau

La periodista deportiva Estefanía Chau creció escuchando las historias de su abuelo paterno, Juan Chau Busanich, histórico arquero campeón con Universitario de Deportes en los años 40. Inspirada por esa herencia futbolística, decidió vincular sus estudios universitarios con el deporte.

La trayectoria profesional de Chau inició en Radio Ovación y posteriormente colaboró en diversos medios de comunicación, entre los que destaca el diario Perú21. Actualmente, la periodista ha regresado al dial radial a través de Radio Nacional (103.9 FM), donde conduce un espacio de lunes a viernes junto a Giancarlo ‘el Flaco’ Granda y Jaime Valderrama.

El impresionante auge del mercado de streamers en Perú

La mayoría de los participantes del desafío son figuras consolidadas en el ámbito de la transmisión en vivo y la creación de contenido. Esto no es casualidad, ya que el mercado del streaming en Perú atraviesa un crecimiento exponencial, transformando la relación entre las audiencias y los creadores digitales.

Según un estudio de Kantar IBOPE Media publicado en diciembre de 2025, el 55% de los internautas peruanos sigue activamente a algún creador de contenido. Este hábito impulsa una industria global que, según Statista, generaría ingresos por US$ 137.000 millones en 2027.

En el ámbito local, YouTube se posiciona como la plataforma predilecta por encima de Kick, Twitch y TikTok. Diego Peralta, cofundador de Adatha Media, destaca que más del 50% de sus usuarios consumen el contenido en smart TVs, lo cual se ve favorecido por una producción amplia y profesionalizada.

El formato ha permitido el surgimiento de redes estructuradas bajo el modelo de infotainment (información y entretenimiento), atrayendo a múltiples anunciantes. Un caso emblemático es la RoRo Network, fundada por Carlos Orozco, que en 2025 opera con cinco programas diarios de lunes a viernes, además de emisiones interdiarias y la RoRo League los lunes.

Su programa insignia, Ouke, registra un promedio de 15.000 espectadores conectados simultáneamente. Con un equipo de aproximadamente 40 personas, la red prevé un crecimiento cercano al 200% en sus ingresos en 2025, mientras que el valor de sus auspicios ha aumentado hasta un 100%, pasando en ciertos casos de S/ 12.000 a S/ 25.000.

Por su parte, el canal Todo Good, liderado por José Rodríguez, refleja un salto similar. Tras contar con 4 o 5 auspiciadores en 2024, proyecta cerrar 2025 con más de 40 marcas. Su espacio principal, Habla Good, mantiene entre 14.000 y 16.000 personas conectadas en vivo, alcanzando entre 80.000 y 120.000 espectadores únicos por emisión.

YouTube y Kick: las plataformas líderes en el formato de livestreaming en Perú

Desde finales de 2024, creadores y empresas locales han consolidado espacios como Zaca TV (con su programa Somos lo que somos), GV Play de GV Producciones (Mostritos y pirañas) y Satélite+, plataforma de Jefferson Farfán que lanzó La manada. Estos proyectos destacan por atraer a miles de espectadores jóvenes y por captar un número creciente de patrocinadores.

En el mapa de plataformas, YouTube lidera el mercado local por su diversidad de audiencia y alcance. Sin embargo, especialistas como Diego Peralta, cofundador de Adatha Media, señalan que alternativas como Twitch y Kick poseen el mayor potencial de crecimiento futuro. Aunque ambas surgieron enfocadas en el nicho de los videojuegos, Kick ha dado el salto al entretenimiento general y paga a sus creadores, atrayendo a la Generación Z con formatos especializados.

El atractivo de estos canales para la publicidad radica en su alcance y en su capacidad para generar conversación. Daniel Berrocal, gerente general de IPG Mediabrands Perú, explica en una conversación con el medio Forbes Perú que los clips de las transmisiones circulan rápidamente en TikTok e Instagram, amplificando la presencia de las marcas de forma orgánica y ágil.

Por su parte, Luis Miguel Sánchez Tapia, CEO de Havas Group, resalta que el streaming permite segmentar audiencias y vincular la exposición con métricas de negocio como ventas y leads, superando a la televisión lineal.

Aunque el mercado peruano aún está lejos de plazas maduras como la argentina, donde los programas superan los 80.000 conectados, las perspectivas son optimistas. Beatriz Hernández, directora ejecutiva del IAB Perú, destaca el mayor engagement y la menor saturación publicitaria en estos formatos.

Según proyecciones de Havas Group, la inversión en video digital y televisión conectada podría duplicarse en tres a cinco años, ganando entre 5 y 10 puntos porcentuales dentro del mix publicitario total en el país.

“El reto Iker Casillas” representa una muestra clara de cómo la industria del entretenimiento digital y el deporte en el Perú continúan fusionándose y profesionalizándose a pasos agigantados. La llegada de una leyenda mundial de la talla de Iker Casillas, unida al talento de los streamers y creadores de contenido más populares del país, refleja el excelente momento que vive el streaming y cómo se está redefiniendo la forma en la que las audiencias peruanas interactúan con sus referentes.

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