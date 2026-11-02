La Semana Santa de Jerez de los Caballeros, ejemplo de implicación y devoción singular en el suroeste de Extremadura

Jerez de los Caballeros, ciudad con uno de los conjuntos históricos más bellos de Extremadura, reconocida como Capital del Turismo Rural de España y como uno de Los Pueblos más bonitos de este país, cuenta entre sus numerosas fiestas y tradiciones de interés con una joya: su Semana Santa. La tradición de siglos que acompaña esta manifestación religiosa, la implicación de su población y la devoción con la que esta se vuelca en su vivencia resultan extraordinarias.

En esta localidad, envuelta en un mar de dehesas, origen de uno de los manjares más apreciados del mundo, el jamón ibérico de bellota, todo se conjuga para brindar un escenario cautivador a la representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Su fisonomía de villa medieval con calles estrechas, empedradas y empinadas cobijan la vivencia única que representa la Semana Santa en esta localidad del suroeste extremeño y su gran riqueza histórica, artística y monumental alcanza su máxima expresión con el arte imaginero expuesto en sus calles ante la mirada de miles de visitantes.

A lo largo de todo el año, el afán es grande para poner en valor la Semana Santa Jerezana, mantener y engrandecer su rico patrimonio y preservar una tradición heredada, transmitida de padres a hijos, sin que sea necesaria ninguna convocatoria, pues los jerezanos nacen ligados a la túnica, a la trabajadera y a la melodía que amplifica la devoción y el sentimiento con el que se vive este acontecimiento. La mayor parte de la población pertenece a una o varias de las ocho cofradías y hermandades que sustentan esta representación, siendo muchos vecinos los que dan vida también a las cinco bandas y agrupaciones musicales propias con las que cuenta la ciudad y que a lo largo de todo el año trabajan de manera incansable para ofrecer la banda sonora más extraordinaria a este acontecimiento así vivido.

Durante las semanas previas, la ciudad se transforma en un bullicioso centro de actividades cofrades. Foto: difusión.

Los meses y las semanas previas a la celebración de esta manifestación de fe, tradición y cultura, las Casas de hermandad y los templos de la ciudad se convierten en auténticas escuelas cofrades en las que conocer y apreciar el arte de hacer más bello lo bello: la forma de vestir las imágenes, el exorno floral de los pasos, la preparación de enseres y túnicas…, con la participación de familias enteras. La ciudad respira un ambiente muy especial y los aromas a incienso y a primavera perfuman muchos rincones, a la par que el color blanco luce renovado en fachadas y enclaves públicos acondicionados para esta gran celebración.

La amplísima participación de la población es sin duda una cualidad singular junto a la labor de cofradías y hermandades, cada cual con su propia identidad, cultos y patrimonio. Tanta implicación encuentra reflejo en el latido propio de la localidad, distinto e intenso durante la Semana Santa, cuando colgaduras y flores visten los balcones y plazas escenario de los distintos desfiles procesionales de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección. Es un tiempo ideal para que el visitante descubra su encanto, caminando por las encrucijadas que definen su centro histórico, deteniéndose en bares y restaurantes en los que degustar la deliciosa gastronomía local.

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