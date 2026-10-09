El “Makeover” de Stake Perú: ¿qué cambia para los usuarios y como funciona su bono?

A partir del 1 de octubre de 2026, el operador de entretenimiento digital Stake integra su oferta de casino y apuestas deportivas en su plataforma global. Esta actualización permite a los usuarios peruanos acceder a la misma experiencia de entretenimiento que disfrutan los jugadores en todo el mundo, además de incluir nuevos títulos, funciones y mejoras.

Nueva plataforma y bono exclusivo tras la reverificación de datos: ¿qué hay que saber sobre la nueva imagen de Stake Perú?

Al ser una casa de apuestas autorizada en Perú, la plataforma de Stake está autorizada y supervisada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Así, se garantiza la continuidad en la protección de los fondos bajo el marco legal peruano.

Para continuar en el sitio, es necesario ingresar al dominio habitual stake.pe, con tu antigua cuenta o crear una nueva, si aún no eras usuario; validar que los datos sigan siendo correctos y aceptar los nuevos términos del servicio. Por exigencia de la normativa vigente en Perú, el proceso de verificación es obligatorio para todos los usuarios.

En lugar de migrar automáticamente los registros previos, la plataforma ha dispuesto una reverificación integral como medida de máxima seguridad para proteger la identidad de la comunidad. Para este trámite, se debe usar exactamente el mismo documento de identidad (DNI o Carné de Extranjería) empleado en la plataforma anterior, lo que permitirá al sistema identificar al usuario y vincular su nivel VIP y sus datos clave.

Como recompensa por completar esta renovación, la casa de apuestas otorga un bono en efectivo tras finalizar la verificación de datos. La asignación del beneficio se distribuye según la categoría del perfil. Los usuarios VIP recibirán un bono en efectivo de entre S/100 y S/300, mientras que los usuarios generales recibirán un bono en efectivo equivalente a S/40.

¿Qué pasa con los fondos acumulados?

Los fondos acumulados en la versión anterior de la plataforma de Stake están completamente resguardados y solo se podrán transferir cuando se haya pasado el proceso de reverificación de la cuenta.

Para retirar el saldo, el usuario debe entrar a retira.stake.pe hasta el 30 de diciembre de 2026, usando sus credenciales actuales (nombre de usuario y contraseña) sin necesidad de registrarse de nuevo en ese portal.

¿Qué sucede con la plataforma antigua?

Desde la fecha de migración, 1 de octubre de 2026, la plataforma original quedó deshabilitada para depósitos o apuestas, y solo funciona a través del enlace retira.stake.pe, en modo de retiro de fondos y consulta del historial.

Respecto a las jugadas en curso, todas las apuestas abiertas que no se liquidaron antes del 1 de octubre de 2026 fueron anuladas y devolvieron el dinero invertido a la billetera de origen en la versión anterior.

Además del proceso de reverificación, ¿qué otros cambios se deben realizar?

Con el paso a la plataforma global a partir del 1 de octubre de 2026, los usuarios que usan dispositivos móviles deben hacer ajustes según el sistema operativo de su teléfono o tableta.

Los usuarios de Android, por ejemplo, deben tener en cuenta que la aplicación instalada no funcionará en la nueva plataforma. En consecuencia, para seguir apostando, es necesario borrar la versión anterior y luego descargar la nueva aplicación oficial.

En cuanto a iOS, la app anterior solo funcionará en modo de retiro. Para volver a ver todo el catálogo de apuestas deportivas y de casino, solo se necesita actualizar la aplicación desde la App Store.

Los usuarios que, por las limitaciones de su teléfono no puedan descargarse la nueva app, podrán seguir usando la plataforma desde el navegador web ingresando a stake.pe y agregar un acceso directo en la pantalla de inicio para acceder a la web más rápido.

Stake: un pilar de las apuestas en línea reguladas en Perú y América Latina

Desde su llegada al país, Stake se ha establecido como uno de los proveedores líderes en la industria del entretenimiento y el juego en línea. Después de que Mincetur aprobara la regulación en octubre de 2023 y la iniciara en febrero de 2024, Perú se ubicó como el tercer país sudamericano en regular esta actividad. Así, se sumó a Colombia y a varias provincias de Argentina. En este contexto, Stake fue una de las primeras empresas en obtener la licencia para operar formalmente en el país.

La autorización del Mincetur certifica que Stake es una plataforma legal en el país. Para esto, Stake Peru SAC opera con las autorizaciones de explotación N.º 4748-2024-MINCETUR/VMT/DGJCMT y N.º 4749-2024-MINCETUR/VMT/DGJCMT.

Esta supervisión exige el cumplimiento de reglas estrictas de seguridad, como la autenticación de dos factores y la verificación de identidad. Además, la marca fomenta el juego responsable con herramientas de autoexclusión y límites de depósito y de apuesta.

Este ingreso de la marca a Perú es parte de una estrategia grande de expansión en Latinoamérica. Recientemente, en mayo de 2026, la plataforma llegó al mercado regulado de México. Poco después, en junio, obtuvo el permiso para operar en la Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Para fortalecer su presencia en la región, Stake ha apostado por alianzas estratégicas y embajadores reconocidos. En Perú, su figura principal es el streamer Andy ElZeein (Andynsane), integrado en octubre de 2025. A él se suman creadores locales como Glogloking, Fanodric, Tonino y Dafonseka, quienes participan en proyectos y actividades publicitarias. Esta proyección también cuenta con el apoyo de figuras de fama internacional, como Sergio Kun Agüero, Iker Casillas, Patrice Evra, Alex Pereira y el artista Drake.

¿Qué le ofrece Stake a los usuarios peruanos?

Stake se presenta en Perú con una propuesta de entretenimiento completa, dividida en dos grandes áreas: su plataforma de casino y su catálogo de apuestas deportivas.

Sección de casino

La oferta de casino de Stake destaca por su variedad e innovación tecnológica y se divide en tres pilares clave:

Tragamonedas

Las tragamonedas suelen ser los productos más populares y llamativos de los casinos en línea. Originalmente, estos juegos eran físicos, con tres carretes, palancas y símbolos sencillos. Actualmente, predominan las tragamonedas de video, que incorporan animaciones, efectos de sonido y múltiples funciones adicionales, transformando por completo la experiencia de juego.

Cada slot muestra carretes y filas en pantalla. Por ejemplo, si ves 5x3, significa que cuenta con cinco carretes y tres filas. Las líneas de pago son los caminos por los que deben alinearse los símbolos para otorgar un premio; pueden ser rectas o en zigzag. A mayor cantidad de líneas activas, más combinaciones posibles hay y, en consecuencia, el valor real de tu apuesta por giro también puede variar.

Las tragamonedas en línea operan mediante un sistema automático conocido como generador de números aleatorios (RNG, por sus siglas en inglés), que determina el resultado de cada giro. Cada ronda es independiente y no está influenciada por las rondas anteriores.

El catálogo de Stake está conformado por más de 2.000 juegos de tragamonedas desarrollados por proveedores líderes, como Pragmatic Play, Amusement, Nolimit City, Red Tiger y Hacksaw.

Casino en vivo

Los juegos de casino en vivo, como su nombre lo indica, se desarrollan en tiempo real y son dirigidos por crupieres reales (en lugar de computadoras). En Stake, los usuarios registrados pueden escoger entre alrededor de 2.000 mesas con crupieres reales transmitidas desde estudios profesionales en Europa. Las mesas se enfocan en los tres juegos clásicos: ruleta, blackjack y baccarat. Existen numerosas variantes de estos juegos. La ruleta, por ejemplo, presenta versiones como Mega, Fireball y Double Ball, entre otras.

El formato de casino en vivo también incluye una sección dedicada a los concursos de TV y game shows. Se trata de una serie de juegos que mezclan el espectáculo y la mecánica clásica de apuestas, y se transmiten en vivo con crupieres reales. Crazy Time es uno de los game shows más reconocidos en la actualidad. Funciona con una gran ruleta de la fortuna dividida en números y bonos especiales. Si se cae en una de las rondas bonus, el usuario accede a minijuegos con multiplicadores que pueden disparar el premio.

Sección de apuestas deportivas

Stake Perú se destaca por ofrecer un catálogo deportivo muy amplio y variado. Está pensado para cubrir tanto los gustos de quienes prefieren disciplinas tradicionales como los de quienes siguen las nuevas tendencias del mercado.

Entre las opciones más destacadas de la plataforma se encuentran:

Fútbol nacional e internacional

Es el deporte principal en las casas de apuestas. Stake Perú cubre torneos locales como la Liga 1. También incluye torneos continentales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Además, ofrece ligas de gran prestigio mundial como La Liga de España, el fútbol inglés y el campeonato brasileño.

Otros deportes tradicionales

La oferta también incluye competiciones de primer nivel mundial, como la NBA y la Euroliga de baloncesto. También abarca los circuitos ATP Tour, WTA Tour y torneos del Grand Slam, como el US Open en tenis.

Esports y disciplinas emergentes

Los deportes electrónicos o e-sports también tienen su sitio, con eventos y mercados tanto antes del partido como en vivo para títulos conocidos como Dota 2 y Counter-Strike 2.

Seguridad de la plataforma, métodos de pago y servicio al cliente

Para entender bien la experiencia en la plataforma, es importante decir que Stake Perú funciona como un operador legal con la licencia oficial del Mincetur. Esta regulación asegura la protección de la actividad y de los datos de cada usuario.

En este contexto, los métodos de pago, la aplicación móvil y el soporte al cliente son clave, ya que estos factores influyen en la facilidad para cargar saldo, navegar por la plataforma y resolver cualquier problema.

En cuanto a los pagos, la plataforma ofrece varias opciones locales para hacer depósitos. Entre ellas están las billeteras digitales Yape y Plin, que usan código QR. También hay opciones de pago en efectivo y transferencias como PagoEfectivo, SafetyPay y Tupay. Asimismo, es posible utilizar tarjetas de crédito y débito Visa y Mastercard en el selector.

El plazo de procesamiento puede ser de hasta 72 horas. Se solicita la verificación de identidad mediante la tecnología VERIFF. Hay un límite de tres retiros por día y es necesario apostar el 100 % de los depósitos antes de solicitar un retiro.

Con el objetivo de responder a preguntas y solucionar problemas, Stake pone a disposición de sus usuarios registrados un chat en vivo, el cual opera las veinticuatro horas del día, de lunes a domingo. Los agentes de servicio al cliente serán los responsables de resolver cualquier duda o pregunta respecto a los cambios en la plataforma.

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