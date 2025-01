El RIVAL del Samsung S25 Ultra llegó: este Honor tiene procesador ELITE, memoria 1TB, cámara de 200MP y más barato

El 2025 empieza con fuerza y no solo está a la espera el lanzamiento del formidable Samsung S25 Ultra, pero también nos esperan otros estrenos, como es la llegada a occidente del asombroso Honor Magic 7 Pro , el cual fue presentado hace unos meses en China.

El rendimiento está por encima de cualquier expectativa, ya que contará con el Qualcomm Snapdragon 8 Elite , así como memoria RAM de 12GB/16GB LPDDR5X, junto con almacenamiento interno de 256GB/512GB/1TB UFS 4.0. No menos importante es que su sistema operativo es el MagicOS 9 basado en Android 15 .

Pese a que no tenemos aún pruebas del rendimiento de su apartado fotográfico, si contamos con sus especificaciones y, pese a ello, no tenemos temor a decir que puede ser un duro competidor para el Samsung S25 Ultra y el iPhone 16 Pro Max .

No menos importante es que este gama alta de Honor vendrá con certificación IP68/IP69, por lo que tendrá una fuerte resistencia al polvo, a la vez a la humedad, lo mismo que al agua, por lo que no debes temer si, por error, el dispositivo de sumerge, siempre y cuando no supere la media a hora a profundidad de metro y medio, como máximo.