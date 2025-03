WhatsApp: de esta forma podrás recuperar tu cuenta SUSPENDIDA de forma temporal o permanente

WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada en el planeta. Sin embargo, existen una gran variedad de MODS o versiones modificadas , las cuales circulan en Internet y pueden brindar ciertos tipos de 'beneficios' que no tiene la versión oficial de Meta.

Frente a esta situación, Meta ha decidido suspender las cuentas de toda aquella persona que no cumple las normas de uso que tiene WhatsApp . Si bien esto podría parecer algo arbitrario, lo cierto es que esta suspensión es de dos tipos y tienes que saber en qué consiste cada una.

Si eres de las personas que fue SUSPENDIDA o baneada por utilizar WhatsApp Plus u otra versión modificada, entonces deberías saber que tener esta app en tu teléfono implica una falta grave. Sin embargo, existe una forma de poder revertir este problema y aquí te vamos a enseñar cómo hacerlo posible.

La primera suspensión que hace WhatsApp es de tipo TEMPORAL y esta es dada por Meta, cuando usas versiones no oficiales (GB WhatsApp, WhatsApp Plus, etc.). También cuando envías demasiados mensajes en poco tiempo y eres reportado por muchos usuarios.