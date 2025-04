Estos 5 trucos me sirvieron para cuidar la batería de mi iPhone y que dure más

A pesar de ser uno de los teléfonos más vendidos, el iPhone cuneta con un punto en contra y es que siempre se cuestiona su batería. Si bien es cierto que tiene otros puntos a favor como la cámara, el diseño o la calidad de la pantalla en los modelos Pro Max, existen otros aspectos que no se deben dejar de lado.

Si tienes un iPhone o estás pensando en comprarte uno, lo primero que debes tener en cuenta es que la batería podría traerte problemas a futuro si no recibe un cuidado o configuración adecuada. Pon a prueba estos consejos y conviértete en un experto en uno de los productos más vendidos de Apple. Cada uno es importante.

Activa el modo de bajo consumo cuando sea necesario

Habilita el modo de bajo consumo (Ajustes > Batería) para reducir el consumo al limitar procesos como actualizaciones en segundo plano, descargas automáticas y efectos visuales. Se recomienda usarlo cuando la batería esté baja o en días de uso intensivo para extender su duración.

Optimiza la carga de la batería

Activa la "Carga optimizada" (Ajustes > Batería > Salud y carga de la batería) para que el iPhone aprenda tus hábitos de carga y evite mantener la batería al 100% por mucho tiempo, reduciendo el desgaste o vida. Evita cargar siempre hasta el 100%, así como mantenerlo enchufado innecesariamente.

Controla el brillo de la pantalla y usa el modo oscuro

Reduce el brillo manualmente o activa el brillo automático (Ajustes > Pantalla y brillo) para que se ajuste según la luz ambiental. Usa el modo oscuro (Ajustes > Pantalla y brillo > Oscuro) en modelos con pantalla OLED, ya que consume menos energía al mostrar colores oscuros.

Gestiona las aplicaciones y funciones en segundo plano

Desactiva la actualización en segundo plano para apps que no necesitas (Ajustes > General > Actualización en segundo plano). Revisa el uso de batería (Ajustes > Batería) para identificar y limitar aplicaciones que consuman mucho. Desactiva servicios como Bluetooth o localización cuando no los uses.

Mantén el iPhone a temperaturas adecuadas

Evita exponer el iPhone a temperaturas extremas (por debajo de 0 °C o por encima de 35 °C), ya que el calor o frío excesivo pueden dañar la batería. No lo dejes en lugares como un coche bajo el sol o cerca de fuentes de calor durante la carga.

Trucos y consejos para cuidar la batería de un iPhone. | Foto: Captura