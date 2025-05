Este Motorola cubierto de cuero es el regalo ideal para mamá: gran batería, excelente cámara y precio reducido

Este domingo 11 de mayo del 2025 se celebra el Día de la Madre 2025 y es por ello que miles de personas están buscando regalar un obsequio tecnológico para mamá. Es así que el Motorola Edge 50 Fusion se ha convertido en la mejor alternativa por su gran calidad y bajo precio.

Por si no lo sabes, el Motorola Edge 50 Fusion no solo es un equipo delgado, sino que también está cubierto por cuero vegano y tiene una configuración impresionante. Hoy conocerás su destacada ficha técnica, la cual no tiene nada que envidiar al Galaxy A56 de Samsung.

PUEDES VER: Pese a tener años en el mercado, este Samsung es uno de los gama media más completos: su precio es muy bajo en 2025

Motorola Edge 50 Fusion: características técnicas y precio sugerido en 2025

¿Qué es lo que mamá desearía en un smartphone? Posiblemente, una buena pantalla para ver películas o series, una batería poderosa para que dure todo el día y una excelente cámara para tomar fotos a los nietos o familiares. Pues bien, este Motorola Edge 50 Fusion cumple con todos estos requerimientos.

La pantalla del Motorola Edge 50 Fusion es de tipo pOLED con una diagonal de 6.7 pulgadas con 144Hz de tasa de refresco, con 1600 nits de brillo y una resolución HDR10+.

Este es el Motorola Edge 50 Fusion. Foto: Motorola

Si bien no es un teléfono GAMER, lo cierto es que el Motorola Edge 50 Fusion llega con procesador Snapdragon 7s Gen2, acompañado de 12GB de RAM, 512GB de memoria y una batería de 5000 mAh y carga de 68W.

Si tu mamá es fanática de las fotos familiares y los selfies, debes saber que el Edge 50 Fusion llega con cámara de 50MP con OIS, lente gran angular de 13MP, además de 32MP. Sí podrás grabar videos en 4K a 60fps sin problema alguno.

¿Qué te parece la ficha técnica del Motorola Edge 50 Fusion? Lo mejor de todo es que por menos de 1000 soles, es decir unos 250 dólares, podrás tener este dispositivo de alto rendimiento. ¿Qué te parece?