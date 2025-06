Esta nueva función de WhatsApp se ha vuelto viral: guía completa para utilizarla en pocos pasos

WhatsApp, qué duda cabe, se ha consagrado como la aplicación de mensajería más importante de todos los tiempos y, con el paso del tiempo, Meta, la casas desarrolladora, ha ido actualizando y poniendo su app a tono con los tiempos modernos, así como las nuevas necesidades de los usuarios.

¿Cuál es la nueva función de WhatsApp?

Es por ello que, en la más reciente actualización, Meta ha incluido una nueva función que antes no era posible: copiar extractos de un mensaje y hacerlo es sumamente sencillo. La conocerás en las siguientes líneas.

Y es que esta función no estaba disponible para dispositivos móviles, ya que antes estaba obligado a copiar el mensaje por completo y no por partes, lo que complicaba situaciones cotidianas como: copiar una dirección, número telefónico, se copiaba todo el texto y luego, de forma manual se borraba lo que no nos sirve.

WhatsApp es propiedad de Meta, quienes también manejan Facebook, Instagram y Threads.

Esto es cosa del pasado, ya que con la nueva actualización, podrás copiar una parte del texto del mensaje, lo que promueve compartir información específica, lo cual es, particularmente favorable, en el campo laboral, chats grupales, entre otros.

De momento, lo encontramos en la más reciente actualización de WhatsApp, la versión 25.17.0, que la conseguirás desde la App Store. Para ello debes cerciorarte de que la opción de “Actualizar” esté disponible en tu dispositivo móvil.

Hacer esta opción es sencillo, ya que solo debes escoger un mensaje dentro de cualquier chat en WhatsApp. Mantén presionado hasta que aparezca la opción Resaltar texto, lo que te dará la chance de seleccionar un extracto, para luego copiarlo.