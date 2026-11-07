Concurso DIAN 2676 en Colombia: VERIFICA tu citación, horarios y las pruebas escritas

La jornada de exámenes escritos para el Concurso DIAN 2676 en Colombia se realizará este domingo 8 de noviembre de 2026. Se espera la participación de más de 218.000 postulantes, quienes se presentarán en 300 instituciones educativas distribuidas en 51 ciudades a nivel nacional. ¿Dónde ver los horarios y los próximos resultados?

¿Cuáles son los horarios de la jornada para el Concurso DIAN 2676?

Los locales de citación abrirán sus puertas hoy, domingo 8 de noviembre, a las 7.15 a. m., permitiendo el ingreso de sus aspirantes. A las 8.00 a. m. comenzará oficialmente la aplicación de la prueba, que se extenderá por un total de 5 horas . Es bueno destacar que a las 8.30 a. m. se cerrarán las puertas de manera definitiva; quienes lleguen después de esta hora no podrán presentar el examen, sin excepciones.

¿Cómo saber tu lugar exacto de citación?

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) dio a conocer información relevante el 30 de octubre. Para confirmar tu salón y dirección exacta, en Líbero te compartimos los pasos que debes realizar:

Accede al portal oficial de SIMO de la CNSC utilizando tu usuario y contraseña . (AQUÍ LINK)

. (AQUÍ LINK) Luego, dirígete a la sección de Alertas, representada por un ícono de campana.

Localiza el mensaje relacionado con la Citación para la presentación de las Pruebas Escritas de la DIAN 2676.

Selecciona el ícono de consulta para descargar o imprimir tu citación.

¿Qué debes llevar y qué está prohibido?

Para este domingo, es fundamental que lleves contigo lo siguiente:

El documento de identidad original, ya sea la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas, la cédula digital oficial o un pasaporte vigente.

Deberás contar con un lápiz de mina negra N.° 2, un borrador de nata y un sacapuntas.

Está estrictamente prohibido ingresar con teléfonos celulares, los cuales deben permanecer apagados o no ser llevados al examen.

No se permite el uso de calculadoras ni de dispositivos electrónicos de ningún tipo.

Se prohíbe el ingreso de maletas, morrales, libros, cuadernos, anotaciones, así como alimentos o bebidas dentro del salón de clases.

¿Cuándo salen los resultados?

CNSC aún no ha definido una fecha oficial para la publicación de los resultados de las pruebas escritas del Concurso DIAN 2676. Esta entidad debe comunicar la fecha exacta a través de su sitio web, garantizando un aviso con al menos 5 días hábiles de antelación antes de hacer los resultados accesibles en la plataforma.