Imperio Lucha Libre EN VIVO ONLINE: Sigue todas las incidencias del evento "La Resistencia" [VIDEO]

Imperio Lucha Libre realiza hoy sábado el evento "La Resistencia" desde las 6.00 p.m. en el Colegio Nuestra Señora del Rosario. Creditos : Imperio Lucha Libre

Imperio Lucha Libre presenta este sábado el evento de nombre "La Resistencia" con emocionantes peleas donde un gran número de luchadores peruanos e internacionales dejarán la piel en el Colegio Nuestra Señora del Rosario (Jr. Mercator 579, San Borja) para salir victorioso.

El show organizado por el actor y comisionado Manuel Gold tendrá la presencia de superestrellas de renombre. El campeón Crucero y de Parejas de la WWE, Paul London; Chuck Taylor; el chileno Alejandro Saez; La Nueva Orden Hispana, Al-Cold y Axl; Reptil, el Campeón Sudamericano de Imperio Lucha Libre; Mansilla; Caoz; Kaiser, TVK y todo el talento peruano.

ENTRADAS

RINGSIDE - 60 SOLES.

GENERAL - 35 SOLES.

MEET & GREET - 35 SOLES

Venta de Entradas http://bit.ly/Imperio-LaResistencia-Joinnus.

OJO: En Puerta el día del evento: General 45 soles y Ringside 70 soles.

CARTELERA

- Lucha por el Campeonato Sudamericano: Reptil (c) vs. Paul London.

- Chuck Taylor & Piero Da Vinci vs. El Virrey Rafael de Salamanca & TVK.

- La Nueva Orden Hispana (Axl Luchador & Al-Cold) vs. Caoz & Kaiser.

- Mansilla vs. Alejandro “Xtra Large” Saez.

- Bad Boy jr. vs. Apocalipsis Perú.

- Ian Muhlig vs. Kassius.

- Alexa Jade & Trash vs. Alissa Webb & Rey del Aire