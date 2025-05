CONAR revela audios del VAR del polémico gol anulado a Alianza Lima y explica decisión arbitral

Nuevamente, un partido de Alianza Lima ha generado polémica. Esta vez fue en el empate ante Atlético Grau en el Estadio Nacional por la fecha 12 del Torneo Apertura. En este duelo se generó una decisión controversial para los hinchas blanquiazules, que fue el gol anulado a Hernán Barcos en el primer tiempo. Por ello, la Comisión Nacional de Árbitros sacó a la luz los audios del VAR de dicha acción y explicó la razón por la cual Edwin Ordóñez no validó el tanto del 'Pirata'.

CONAR reveló audios del VAR del gol anulado a Hernán Barcos

Este domingo en horas de la mañana y cumpliendo con su compromiso de inicios de temporada, CONAR publicó a través de su cuenta de Youtube los audios y videos del videoarbitraje con respecto a la acción en cuestión, ocurrida en el minuto 40. En ella, se logra apreciar como los encargados del sistema logran ver con una de las cámaras que el experimentado delantero argentino toca el balón con la palma de su mano izquierda previo a su definición de sombrero para convertir el tanto.

Por esa razón, llamaron a Ordóñez para que haga una revisión en la pantalla ubicada en la cancha y tras minutos de analizarla, decidió no convaldiar la conquista que hubiese significado el empate parcial 1-1 de los aliancistas. "Voy con tiro libre por mano de inmediatez y anulo el gol", fueron las palabras del juez FIFA previo a volver al terreno de juego.

Video: CONAR

CONAR explica por qué se anuló el gol de Alianza Lima

Antes de reproducir los audios del VAR, el organismo del arbitraje peruano se dio un tiempo para explicar el por qué no se convalidó el tanto de Barcos, mencionando que fue debido a que así se estipula en la regla 12 de la International Football Asociation Board (IFAB), la cual dice que se cobrará mano por inmediatez si es que al autor de un tanto le choca previamente la pelota en la mano o brazo, ya sea intencional o por accidente.

"El VAR detecta que el balón toca accidentalmente en la mano del jugador que convierte el gol al momento de controlarlo y decide llamar al árbitro a una revisión de campo basado en lo establecido en la regla 12 (de la IFAB), en la que se señala que 'cometerá infracción el jugador que marque un gol en la portería adversaria inmediatamente después que el balón le toque en la mano o en el brazo, incuso de manera accidental'. El árbitro decide cambiar su decisión, anular el gol por mano de inmediatez", mencionó la voz en off del video.

Hernán Barcos se refirió a su gol anulado

Después del pitido final, Hernán Barcos dio su postura acerca del gol que anotó y no subió al marcador, afirmando que él sintió que le había chocado en la mano del jugador que lo marcaba. "En la jugada, no siento en ningún momento que me pega en la mano y como yo termino la jugada, me la invalida. Es más, yo pienso que le pega en la mano al defensor, pero el árbitro dice que en el VAR se ve lo contrario y por eso impide el gol. Son situaciones que pasan, lamentablemente está pasando bastante con nosotros", declaró en conferencia de prensa.

Video: L1 MAX