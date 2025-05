Paulo Autuori se podría ir de Cristal a mitad de año por fuerte razón, reveló Rebagliati

Sporting Cristal se viene recuperando de fallidos resultados por Liga 1 y Copa Libertadores, tras la llegada de Paulo Autuori como director técnico. El brasileño ha impuesto las reglas desde su arribo al Rímac y eso le viene generando resultado. Pero existe un detalle que pocos debaten: la falta de refuerzos en el cuadro cervecero.

Paulo Autuori se podría ir de Cristal a mitad de año si no le refuerzan el equipo

Ante ello, el que no dejó pasar la oportunidad para revelar detalles de Autuori y cómo se manejaría si en caso no le refuerzan el equipo a mitad de año, fue Diego Rebagliati. El periodista deportivo, usó su plataforma de Youtube para dejar en claro que el DT de Brasil no aceptaría estar en Cristal si no le mejoran al equipo con nuevo futbolistas.

"Autuori no les va a permitir eso (sin refuerzos). O sea Autuori no va a pelear el clausura con estos jugadores. Autuori sacó 5 jugadores en el 2002, pero después vino Denis, Pingo, Sergio Junior y el Goyo Bernales. Paulo no come vidrio tampoco", dijo en primera instancia.

El dato revelador de Rebagliati sobre la continuidad de Autuori. Video: Los R3ba

Además, dejó en claro que tras su llegada sorpresiva en reemplazo de Guillermo Farré, Paulo solo viene aguantando y sosteniendo al equipo como mejor lo puede realizar. No obstante, eso no significa que su continuidad dure para siempre, pues lo importante es reforzar. "Ahorita lo aguanta, trata de hacer lo mejor posible, pone la cara. Pero si no le refuerzan el equipo a medio año se va a ir. Autuori no se va a quedar a pelear el Clausura con un tenedor", reveló.

El regreso de Paulo Autuori a Sporting Cristal

Paulo Autuori regresó a Sporting Cristal en abril de 2025, firmando contrato hasta diciembre de 2026. El brasileño, quien ya había dirigido al club en 2002, reemplazó a Guillermo Farré tras una serie de malos resultados. En su arribo, Autuori expresó su satisfacción por regresar al Perú y prometió mucho trabajo al hincha celeste. Su comando técnico incluye a Edson Aguiar y Fabinho Eiras desde Brasil, además de Jorge Soto y Augusto Rossell, quienes ya formaban parte del club.

¿Cuál es el próximo duelo de Sporting Cristal en Liga 1?

El cuadro cervecero jugará en condición de visita ante el cuadro ayacuchano por la jornada 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. El encuentro entre Ayacucho FC vs Sporting Cristal está programado para el 10 de mayo de 2025 a las 12:00 p.m. (hora local) en el Estadio Municipal Manuel Eloy Molina Robles.