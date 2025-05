Figura de Ayacucho FC quedó desconsolado tras derrota ante Cristal: "Sentimos vergüenza"

En el arranque de la jornada sabatina por la fecha 11 del Torneo Apertura 2025, Sporting Cristal no tuvo piedad y le endosó un contundente 4-1 a Ayacucho FC de visitante en el Estadio Municipal de Huanta. Pese al debut de Luis Islas como DT, los 'Guerreros Wari' no pudieron conseguir un buen resultado, causando la tristeza de sus jugadores. Una de las figuras del equipo dio la cara y no pudo ocultar su desazón.

Jugador de Ayacucho FC se mostró desconsolado por la derrota ante Sporting Cristal

Tras el pitido final, Juan Lucumí fue abordado por la transmisión oficial del encuentro y mostró su descontento por la goleada sufrida y los cuatro cotejos seguidos sin poder ganar, que los mantiene en el último lugar de la tabla con 6 puntos, asegurando que se sienten avergonzados por tener al cuadro ayacuchano en dicha posición, pero que el plantel está fuerte anímicamente para poder revertir la situación en el próximo cotejo.

"Es vergonzoso, la verdad. Sentimos vergüenza nosotros como jugadores. No queremos tener al equipo en esa posición. Sabemos que hay gente que nos apoya y que sufre también con nosotros, pero el ambiente en el camerino está positivo. Mientras haya eso, sé que podemos salir adelante y para el próximo partido vamos a estar mucho mejor", declaró en entrevista con L1 MAX.

Video: L1 MAX

Lucumí reconoció que el partido ante Sporting Cristal se les complicó

Por otro lado, el atacante colombiano reveló que el conjunto ayauchano preparó el duelo contra los bajopontinos sabiendo la forma como estos terminaron jugando este compromiso y que además les costó meterse en el duelo tras la expulsión del arquero Juan David Valencia a los 11 minutos del primer tiempo, cometiendo errores que deberán corregir de cara al choque frente a ADT en Tarma.

"Habíamos preparado el partido para esto que pasó. Sabíamos que Sporting Cristal era un equipo que atcaba de forma directa, a las espaldas de nuestros laterales. Eso nos costó, así como la mala fortuna de la expulsión de David (Valencia) y remar con 10 fue difícil. Tenemos que mejorar y ya pensar en el próximo partido", agregó.

Juan Lucumí: sus estadísticas ante Sporting Cristal

El extremo izquierdo de 25 años tuvo la oportunidad de arrancar como titular y jugar los 90 minutos en la derrota de Ayacucho FC a manos de Sporting Cristal, en los que realizó un disparo a puerta, completó un regate de cuatro posibles, tuvo el 88% de pases precisos (14 de 16) y ganó tres duelos en el suelo de siete posibles, números por los que el portal Sofascore le dio una calificación de 6.3 puntos a su desempeño en la cancha.