Ian Wisdom tras su primer gol con Cristal: "Autuori nos da la confianza"

Sporting Cristal venció 4-1 a Ayacucho FC y uno de los jugadores destacados del partido fue Ian Wisdom, canterano del cuadro cervecero que anotó su primer gol con la camiseta del club de sus amores. Tras finalizar el duelo, el mediocampista dio sus declaraciones y no dudó en resaltar el trabajo del técnico, Paulo Autuori.

"Estoy muy feliz, agradecido por la oportunidad que se nos dio. La felicidad no se puede describir. Yo soy hincha de este club desde que nací y meter un gol por este color es impresionante", manifestó la joven promesa que marcó el cuarto y último gol para la 'Fuerza Ganadora' en la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1.

"Hemos jugado con un equipo que teníamos 10 canteranos y 6 Sub-20, pero eso demuestra todo lo que se trabaja en menores, es un proyecto que viene hace años. Nosotros estamos dispuestos a darlo todo por el club que es nuestro sueño", agregó Wisdom.

Ian Wisdom sobre Paulo Autuori: "Nos da la confianza"

Por otro lado, el centrocampista del cuadro celeste se refirió sobre el experimentado entrenador brasileño, asegurando que ha otorgado confianza a todos los jugadores de Sporting Cristal, pero resaltando a los más jóvenes del equipo.

"Yo me siento demasiado feliz, quiero agradecer a todos los que me apoyan desde Lima que están viendo el partido, pero creo que no puedo describirlo… quiero agradecer a todos los compañeros y comando técnico. Él (Paulo Autouri) desde que empezó en el club nos ha dado toda la confianza a todos los canteranos, creo que eso ayuda para que cada jugador pueda dar lo mejor de sí.", indicó.

Primer gol de Ian Wisdom con Sporting Cristal

Ian Wisdom marcó su primer gol oficial con el primer equipo de Sporting Cristal este sábado 10 de mayo de 2025, durante la victoria 4-1 sobre Ayacucho FC. Su anotación llegó a los 38 minutos del primer tiempo, cerrando el marcador a favor de los 'celestes', que suman 19 puntos y se posiciona en el cuarto lugar de la tabla del Torneo Apertura.