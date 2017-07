UFC 213: Amanda Nunes ingresó al hospital y no habrá pelea ante Valentina Shevchenko

¿Tiene miedo? La campeona de peso gallo de UFC, la brasileña Amanda Nunes, tuvo problemas en el corte de peso y, según el presidente de la compañía, ya no peleará contra Valentina Shevchenko en el UFC 213.

Valentina Shevchenko, peleadora kirguisa que representa al Perú en UFC, no podría combatir esta noche en el T-Mobile Arena de Las Vegas, ya que la brasileña y actual campeona de peso gallo, Amanda Nunes, sufrió un malestar estomacal debido a un problema de recorte de peso para este pelea en el UFC 213.

La información que todavía no ha sido confirmada por Dana White y ningún otro miembro del UFC ha sido desvelado por el periodista canadiense, Ariel Helwani, quien es todo un especialista en conocimientos de las peleas del UFC 213, a través de su cuenta de Twitter.

"Amanda Nunes se ha sentido enferma esta semana. Ella está actualmente en el hospital. El evento principal de esta noche está en peligro. No hay palabra oficial todavía", escribe Ariel Herlwani.

Amanda Nunes has been feeling ill this week. She's currently in the hospital. Tonight's main event is in jeopardy. No official word yet.