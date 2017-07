Valentina Shevchenko se enfrentaría a Joanna Jedrzejczyk tras cancelación de Amanda Nunes

Valentina Shevchenko quiere pelear esta noche del sábado a como de lugar y la luchadora polaca Joanna Jędrzejczyk se ha ofrecido para suplir a Amanda Nunes.

Valentina Shevchenko iba a protagonizar este sábado 8 de julio una noche histórica en Las Vegas frente a Amanda Nunes de cara al Campeonato de Peso Gallo de Mujeres. Sin embargo, la brasileña tuvo que ser hospitalizada y la pelea se canceló. No todo está perdido pues algunos nombres han comenzado a sonar para que haya un enfrentamiento.

La luchadora nacional de la UFC no quiere tirar la toalla está noche y desea salir al octágono contra quien sea. Joanna Jędrzejczyk es la actual campeona femenina de peso paja y no tiene problemas en poner en juego su cinturón para medirse ante 'La Bala' en el T-Mobile Arena. Así lo hizo saber a través de su cuenta de Twitter.

"Joanna Jędrzejczyk ha dicho que está lista para pelear hoy día. Yo también lo estoy al 100 por ciento. Hay que hacerlo por el título de 125 libras. ¡Hoy!", escribió Shevchenko en sus redes sociales. En su Facebook elogió la técnica de su posible contrincante.

.@danawhite @joannamma said she is ready to fight today.

I am ready now 100%!

Let's do it for the title belt in 125 lbs. Today!#UFC213 pic.twitter.com/QQWXiQdgVI