WWE: Lana se muestra en diminuto bikini para todos sus fanáticos [FOTOS]

El sitio oficial de la WWE presentó una edición especial donde la modelo, diva y luchadora estadounidense Catherine Joy 'C.J.' Perry, mejor conocida como Lana, realiza una seductora sesión de fotos donde muestra los atributos de su escultural figura para complacer a los admiradores que tiene en todo el mundo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Real Madrid: Gareth Bale el gran sacrificado para la llegada de Kylian Mbappé

A sus 32 años, Lana consiguió la fama internacional dentro de la compañía del magnate Vince McMahon tras ser la acompañante del luchador búlgaro Rusev (Miroslav Barnyashe) en la temporada 2015 cuando este último tenía un feudo con John Cena. En ese entonces, Lana y Rusev tenían el papel de ciudadanos rusos que buscaban el cinturón de los Estados Unidos de la WWE.

Con el paso del tiempo, Lana y Rusev llevaron su relación a la vida real y decidieron casarse. A pesar de aparecer con el cartel de 'Heel' (Villano), lograron ganarse la aprobación de los fanáticos de la WWE.

@LanaWWE you and @RusevBUL are the gorgeous couple. 🙌🙌🙌 pic.twitter.com/NrTRCOybHM