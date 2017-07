Dota 2: ranking de los 26 peruanos que más dinero ganaron en los eSports ¡El mejor es de PES!

Luis 'Jhona_KRA' Salazar, progamer de PES, registra 70 mil dólares entre sus logros y supera a Freddy 'SmAsh' Sina, famoso en Dota 2, en la última actualización del ranking de los eSports.

El impacto producido por Infamous Gaming al clasificar al The International 2017 ha puesto nuevamente al videojuego Dota 2 en el centro de la atención. Sin embargo, el progamer con mayor reconocimiento en los eSports (Deportes Electrónicos) y de mayores logros en la actualidad es Luis 'Jhona_KRA', quien destaca en el Pro Evolution Soccer (PES).

La última actualización en el ranking de los eSports precisa que 'Jhona:KRA' es el progamer que ha sumado mayores ingresos dentro de su odisea en las competencias internacionales logrando registrar 70 mil dólares superando por mucho al reconocido Freddy 'SmAsh' Sina que se ubica quinto en la lista con 28 mil dólares.

En este ranking, se puede observar que la mayoría de progamer peruanos que ha tenido éxito son de los videojuegos: Dota 2, Heroes of Newerth (HON), League of Legends (LOL), StarCraft 2 y Pro Evolution Soccer (PES). Llama la atención que no se haya incluido a otros como el Counter Strike 1.6 -o GO- y FIFA, ya que también se tuvo -y se tiene- a buenos representantes.

El top 5.

1. Nombre: Luis Salazar

Nickname:'Jhona_KRA'

Videojuego: Pro Evolution Soccer: PES.

Ganancias en total: $70,000

2. Nombre: Christian Cruz

Nickname: 'Accel'

Videojuego: Dota 2.

Ganancias en total: $31,182

3. Nombre: Alonso Lion

Nickname: 'Kotaró Hayama'

Videojuego: Dota 2.

Ganancias en total: $30,282

4. Nombre: Steven Vargas

Nickname: 'StingeR'

Videojuego: Dota 2.

Ganancias en total: $29,849

5. Nombre: Freddy Sina

Nickname: 'SmAsH'

Videojuego: Dota 2.

Ganancias en total: $28,089

6. Nombre: Jian Carlo Alejo

Nickname: 'Fenix'

Videojuego: StarCraft.

Ganancias en total: $23,327

7. Nombre: Benjamín Lanao

Nickname: 'benjaz'

Videojuego: Dota 2.

Ganancias en total: $20,917

8. Nombre: Abraham Canez

Nickname: 'Kingteka'

Videojuego: Dota 2.

Ganancias en total: $20,129

9. Nombre: Juan Tito

Nickname: 'VaNn'

Videojuego: Dota 2.

Ganancias en total: $16,174

10. Nombre: Ricardo Román

Nickname: 'Mstco'

Videojuego: Dota 2.

Ganancias en total: $16,153