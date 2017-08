WWE SmackDown EN VIVO ONLINE: AJ Styles, Owens, Nakamura y Cena calientan la previa del SummerSlam

WWE SmackDown se desarrolla esta noche, desde las 7 (hora peruana). Los protagonistas del SummerSlam 2017, por parte de la marca azul, prometen hacer su aparición.

WWE SmackDown se desarrolla esta noche a poco menos de una semana para lo que será el gran evento de SummerSlam 2017. El máximo evento del verano contará con las estrellas de la marca azul como AJ Styles, Kevin Owens, Shinsuke Nakamura y John Cena, quienes podrían aparecer.

Como se sabe, Jinder Mahal y Shinsuke Nakamura serán rivales por el campeonato de la WWE, sin embargo, cada uno de ellos tiene una historia detrás, como el caso del ‘Maharaja’, quien se quitó de encima a Randy Orton, pero nada está dicho. Rusev tiene en la mira a RKO, pero ‘The Viper’ no ha anunciado que deja la lucha por el cinturón.

Por otra parte, Kevin Owens y AJ Styles podrían tener su última intervención antes del SummerSlam 2017. Los dos serán arbitrados el domingo por Shane McMahon, quien aún no ha dejado en claro si será justo al ciento por ciento el fin de semana, en el duelo por el título de los Estados Unidos.

Finalmente, John Cena se podría despedir de manera momentánea de SmackDown en SummerSlam 2017 ante un rival que saca chispas: Baron Corbin. El ‘Señor Money in the Bank’ confesó que ‘The Marine’ era su obsesión, pero al quedar descartado de la lucha por el título de la WWE, pues no le sirve. Ello llegó a los oídos del gerente general Daniel Bryan, quien determinó una lucha entre ambos en el PPV más importante del verano en Estados Unidos.