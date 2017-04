VER UFC 210 EN VIVO ONLINE UFC NETWORK STREAMING: Cormier vs. Jonhson 2 [GUÍA DE CANALES]

UFC 210 será brutal con el nuevo capítulo de la rivalidad entre Johnson y Cormier. Lo puedes seguir por el registro de incidencias en vivo de Líbero, puesto que la UFC y Fox Sports cerraron contrato.

Justo cuando todo el mundo esperaba la segunda parte de la gran pelea entre Cormier vs. Johnson en la UFC 210, Fox Sports da una noticia fuerte a los fanáticos de las MMA, puesto que ya no tiene relación con UFC Network, por lo que el espectáculo sobre el octágono solo se podrá seguir por su versión online y en Libero.pe para toda Latinoamérica.

Solo Estados Unidos tendrá la facilidad de ver el evento UFC 210 por televisión, mientras que el resto a través de la página web de la UFC, en UFC Network y con versión de pague por ver.

CARTELERA COMPLETA - CANALES

Primeras preliminares

Transmisión: México: Fighting Sports Network / 5.15 p.m. hora del centro de México / EE.UU., Centro y Sudamérica y Resto del Mundo: UFC FIGHT PASS / 6.15 p.m. (ET) / 3.15 p.m. (PT)

Gregor Gillespie vs. Andrew Holbrook (peso ligero)

Josh Emmett vs. Desmond Green (peso ligero)

Katlyn Chookagian vs. Irene Aldana (peso gallo)

Jenel Lausa vs. Magomed Bibulatov (peso mosca)

Preliminares

Transmisión: (México: Fighting Sports Network / 7.00 p.m. hora del centro de México / EE.UU.: Fox Deportes en Español / Fox Sports 1 en Inglés / 8.00 p.m. (ET), 5.00 p.m. (PT) / Centro y Sudamérica: UFC Fight Pass en Inglés )

Myles Jury vs. Mike De La Torre (peso pluma)

Kamaru Usman vs. Sean Strickland (peso welter)

Charles Rosa vs. Shane Burgos (peso pluma)

Patrick Cummins vs. Jan Błachowicz (peso semicompleto)

Estelar

Transmisión: México: Fighting Sports Network / 9.00 p.m. hora del centro de México / EE.UU.: Pago Por Evento / 10.00 p.m. (ET), 7.00 p.m. (PT) / Centro y Sudamérica: Pago Por Evento digital: http://www.ufc.tv/ufc-210

Daniel Cormier (c) vs. Anthony Johnson (por el cinturón semicompleto de UFC)

Chris Weidman vs. Gegard Mousasi (peso medio)

Cynthia Calvillo vs. Pearl Gonzalez (peso paja)

Thiago Alves vs. Patrick Côté (peso welter)

Will Brooks vs. Charles Oliveira (peso ligero)

HORARIO

Perú: 8.00 p.m.

México: 7.00 p.m.

Estados Unidos: 8.00 p.m. (EP) / 5.00 p.m. (PT)

Colombia: 8.00 p.m.

Ecuador: 8.00 p.m.

Panamá: 8.00 p.m.

Honduras: 7.00 p.m.

Guatemala: 7.00 p.m.

El Salvador: 7.00 p.m.

Nicaragua: 7.00 p.m.

Costa Rica: 7.00 p.m.

Bolivia: 9.00 p.m.

Puerto Rico: 9.00 p.m.

Venezuela: 9.00 p.m.

Paraguay: 10.00 p.m.

Argentina: 10.00 p.m.

Chile: 10.00 p.m.

Uruguay: 10.00 p.m.

Brasil: 11.00 p.m.

España: 2.00 a.m. (domingo)

Portugal: 2.00 a.m. (domingo)

Italia: 2.00 a.m. (domingo)

Francia: 2.00 a.m. (domingo)

Alemania: 2.00 a.m. (domingo)

Inglaterra: 1.00 a.m. (domingo)