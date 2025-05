Alianza Lima vs. Talleres EN VIVO por Copa Libertadores: pronósticos, horarios y canales

Alianza Lima se enfrenta Talleres este jueves 15 de mayo, a partir de las 17:00 horas de Perú y 19:00 en Argentina, por la fecha 4 de la Copa Libertadores 2025. Este cotejo, correspondiente al Grupo D, se disputa en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba y contará con la transmisión de ESPN, además estará disponible vía Disney Plus.

¿Cómo llega Alianza Lima?

El cuadro blanquiazul lleva tres partidos sin ganar (dos por Liga 1 y uno por Copa ), por lo que necesita cortar esta mala racha si quiere seguir en competencias internacionales. Su última victoria fue justamente ante Talleres, por 3-2 en Matute.

Néstor Gorosito no podrá contar con cinco elementos claves: los lesionados Pablo Lavandeira, Jean Pierre Archimbaud y Alan Cantero, además Miguel Trauco está suspendido por acumulación de amarillas y Renzo Garcés cumplirá su sanción tras ser expulsado ante Sao Paulo.

Alianza Lima espera ganarle a Talleres. Foto: Club Alianza Lima.

¿Cómo llega Tallares?

Por su parte, la 'T' no conoce de victorias en el torneo continental y un resultado que no sea la victoria no solo lo dejaría sin chances de acceder a octavos de final, también prácticamente lo deja fuera de la opción de clasificar a Copa Sudamericana.

Rubén Botta era duda tras salir lesionado ante Libertad, pero el talentoso volante entrenó con normalidad y apunta a ser titular. Los que todavía están en recuperación y llegarían con lo justo sería Gastón Benavídez, Emanuel Reynoso y Guido Herrera.

Talleres va por su primera victoria en la Libertadores 2025. Foto: AFP.

Alianza Lima vs. Talleres: alineaciones probables

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Marco Huamán, Carlos Zambrano, Erick Noriega, Ricardo Lagos; Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Piero Cari; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero.

Talleres: Javier Burrai; Augusto Schott, Santiago Fernández, Juan Portillo, Miguel Navarro; Matías Galarza, Juan Portilla, Rubén Botta, Matías Galarza Fonda; Nahuel Bustos y Federico Girotti.

Alianza Lima vs. Talleres: horarios

Perú, Colombia y Ecuador: 17:00

Chile, Bolivia y Venezuela: 18:00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 19:00

México: 16:00

Estados Unidos: 18:00 (Miami y Nueva York) y 15:00 (Los Ángeles)

España: 00:00 (del viernes 16)

Alianza Lima vs. Talleres: dónde ver

Perú: ESPN y Disney Plus

Argentina: FOX Sports y Disney Plus

Chile: ESPN 5 y Disney Plus

Colombia: ESPN y Disney Plus

Ecuador: ESPN y Disney Plus

Paraguay: ESPN y Disney Plus

Uruguay: ESPN y Disney Plus

Venezuela: ESPN y Disney Plus

Bolivia: ESPN y Disney Plus

Alianza Lima vs. Talleres: pronóstico y cuotas de apuesta

Talleres tiene un importante favoritismo para imponerse a Alianza Lima, esto de acuerdo a las principales casas de apuesta. A continuación las cuotas.

Casas Talleres Empates Alianza Lima Te Apuesto 1.64 3.65 5.39 Inkabet 1.68 3.85 5.15 Apuesta Total 1.68 3.65 5.50 Meridianbet 1.64 3.73 5.97 Betsson 1.68 3.85 5.15

Alianza Lima vs. Talleres: estadio

El cotejo entre Alianza Lima y Talleres se juega en el estadio Mario Albero Kempes, recinto ubicado en Córdoba, Argentina. Este escenario deportivo tiene un aforo para 57,000 personas