WWE: Kurt Angle peleará la última pelea de su carrera en el 2018

Primero fue The Undertaker, después Bill Goldberg, ahora pronto los fanáticos de la WWE les tocará decirle "adiós" al campeón olímpico, kurt Angle.

Tras ser inducido al Salón de la Fama de la WWE, Kurt Angle regresó para quedarse con el puesto de Mick Foley en Raw donde desempeña la labor de gerente general por decisión de VInce McMahon. A sus 48 años, el 'Héroe Olímpico' todavía tendría un round más en la empresa más famosa del Wrestling en el mundo.

WrestleMania 33 fue motiva para dos despedidas muy especiales como la de The Undertaker y Bill Golberg. No obstante, el regreso de The Hardy Boyz fue el bálsamo para los fanáticos de la WWE. Asimismo, la decisión de que Kurt Angle sea el nuevo representante de la marca roja cayó muy bien a muchos.

Pero es un hecho que todos desean verlo nuevamente en el ring. Ante esto, el portal especializado 'Wrestling Inc' pudo entrevista a Kurt Angle, quien reveló detalles sobre un eventual regreso a la lucha libre en la WWE.

“No sé si pronto. Creo que el rol de Gerente General va a durar un poco. Creo que no quieren que den un paso más allá, pero tiene que quedarte claro que hasta que no pase las pruebas físicas, no habrá regreso al ring. No sé cuándo va a ocurrir, pero diría que es probable que ocurra. Supongo que sería a finales de año, pero realmente no lo sé”, dijo Kurt Angle.

Asimismo, Kurt Angle también contó a cerca de una posible pelea a su colega Triple H.

“Insinué a Triple H desde el primer momento de nuestras conversaciones que quería volver a luchar y él dijo, ‘cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. Tienes que hacer el test físico y tienes que pasarlo. Y dijo, ‘vamos a ir paso a paso’. Realmente creo, y esto nadie lo ha mencionado, es mi propia creencia, que de verdad quieren ver cómo estoy. Quieren comprobar si de verdad soy la persona que digo ser, que llevo limpio 4 años, que he reconducido mi vida y voy por el buen camino. Es un proceso un poco largo, tienes que ganarte de nuevo la confianza”., confesó el luchador de la WWE.

Las declaraciones de Kurt Angle entusiasman a muchos fanáticos. Probablemente, su última pelea se dé en el WrestleMania 34.