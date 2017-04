Manchester United negocia con el Real Madrid: David De Gea a cambio de Toni Kroos

El trueque que proponen los ingleses del Manchester United seduce a la dirigencia española del Real Madrid por la poca garantía que ofrece 'San' Keylor Navas.

Manchester United y Real Madrid ya piensan en los refuerzos de la próxima temporada. La directiva de los 'diablos rojos' que están bajo la dirección técnico del portugués José Mourinho ya buscan reemplazos por algunos jugadores, entre ellos, Michael Carrick, que a sus 35 años ya no está en condiciones para liderar el mediocampo de los de Old Trafford. Asimismo, los 'merengues' no han quedado del todo convencidos con el costarricense Keylor Navas y necesitan un nuevo cancerbero que se ajuste al conjunto dirigido por el francés Zinedine Zidane.

Según ha revolado 'The Sun', el Manchester United sabe muy bien que el Real Madrid quiere al portero español David De Gea. En un principio, los ingleses no deseaban vender al meta. Sin embargo, la idea de tener al alemán Toni Kroos en su plantilla no estaría nada mal para Mourinho. Ambos equipos ya iniciaron las negociaciones para que esto ocurra, todo indica que el mercado de fichajes nos dará esta gran sorpresa.

Cabe señalar que el Manchester United hasta hace muy poco tuvo a otro elemento del Bayern Múnich, el mediocampista Bastian Schweinsteiger, quien ahora juega para el Chicago Fire de la MLS de Estados Unidos, por lo que también han seguido continuamente a Toni Kroos.

Por otro lado, para nadie es extraño que el Real Madrid presente un interés por David De Gea, pues desde ya hace dos temporadas que trabajan por tenerlo entre sus filas. Pero el Manchester United le ganó la puja, ahora tendrá una nueva oportunidad de tenerlo si acceden al trueque.