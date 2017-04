Brock Lesnar defenderá su título del Universal Championship en el nuevo PPV de la WWE

La WWE anunció que el PPV Bad Blood pasará a llamarse Great Balls of Fire y tendrá como principal novedad la primera defensa del título de Brock Lesnar.

Brock Lesnar ya tiene fecha de regreso en la WWE. El campeón universal de la compañía de lucha libre más conocida del mundo subirá nuevamente al ring el próximo de 9 julio en su primera defensa del título.

La WWE dio a conocer que el próximo PPV de Raw del 9 de julio, usualmente llamado Bad Blood, fue bautizado como Great Balls of Fire según un video propio anuncio del estadio AAC Center de Dallas.

En el citado clip, la aparición de Brock Lesnar es la gran novedad por su primera defensa del título, aunque se desconoce todavía a su rival.

Brock Lesnar logró su título de la WWE Universal Championship luego de derrotar a Goldberg en Wrestlemania 33.

Brock Lesnar el campeón más joven del King of the Ring y Royal Rumble.

