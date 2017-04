Lionel Messi reveló a los únicos dos jugadores a quienes les pidió su camiseta

Lionel Messi reconoció que al primero que pidió una camiseta fue a Zinedine Zidane y luego en otra ocasión a Gago.

El argentino Lionel Messi, mediante una entrevista a TyCSports en 2006, reconoció haber pedido la camiseta a otro jugador sólo en una ocasión, y fue cuando debutó en el Santiago Bernabeú con Barcelona.

Esta petición la realizó al acabar el encuentro cuando el argentino se acercó para pedirle la camiseta a Zidane, al que su equipo acababa de derrotar por 0-3 con dos goles memorables de Ronaldinho.

"No soy de pedir camisetas, normalmente las cambio, pero le pedí una vez a Zidane. Ahora la cambié con Gago cuando jugué con él, pero nada más. No soy de pedir camisetas. Si hay algún argentino, la cambio con un argentino".

Asimismo el argentino reconoció que si nadie se lo pide se marcha con tranquilidad al vestuario. "Y si no, si hay alguno que me la pide, la cambio. Si no, yo no voy a buscar".

EL DATO

Lionel Messi lleva 502 goles en carrera con camiseta de Barcelona.