WWE Monday Night Raw se desarrolla este lunes. A días del Extreme Rules, los estelares del PPV se ven las caras en una lucha de triple amenaza. Lo puedes ver este lunes, desde las 7 de la noche (hora peruana), por la señal de Fox Sports 2.

WWE Raw EN VIVO ONLINE por FOX SPORTS 2: Triple amenaza a días del Extreme Rules 2017 [Hora y canal] Fuente : WWE

WWE Monday NIght Raw calienta esta semana el PPV de Extreme Rules 2017. Esta noche veremos a los cinco involucrados, que pelearán por el cupo a ser el retador número uno del título Universal de Brock Lesnar, en dos combates. Samoa Joe, Bray Wyatt y Finn Bálor por un lado, mientras que Seth Rollins y Roman Reigns por otro, así lo decidió Kurt Angle la semana pasada.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Lana sorprende con una radical cambio de look en sensuales fotos

Además de las peleas estelares, WWE Monday Night Raw tendrá acción de la buena con las mujeres que dan la hora en la marca roja. Alexa Bliss y Bayley se enfrentarán por el campeonato de las Divas en Extreme Rules y el palo de Kendo será la gran herramienta.

El título en parejas también estará en juego en Extreme Rules. La semana pasada, el mayor de los Hardy Boyz, Matt, anunció que el enfrentamiento será en una cage steel, sin embargo, Sheamus garantizó que no será sencillo el duelo con Cesaro como compañero.

NO TE LO PIERDAS: Money in The Bank tendrá una lucha fatal de seis por el maletín

Por último, Enzo Amore fue, duramente, agredido por un desconocido. Su compañero Big Cass busca al culpable, mientras que Kurt Angle, el comisionado, prometió una profunda investigación en el último WWE Monday Night Raw.