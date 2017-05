Roland Garros 2017: Tenista francés separado del Grand Slam por acosar a una periodista en vivo [VIDEO]

El Roland Garros terminó para Maxime Hamou debido a la vergonzosa entrevista ofrecida a un medio francés donde quiso robar un beso a una reportera.

Maxime Hamou fue retirado del Roland Garros 2017 por acosar a una periodista. Creditos : Captura

El Roland Garros 2017 es uno de los torneos más atractivos para todos los fanáticos del tenis. Sin embargo, este lunes Maxime Hamou opacó la competencia cuando fue entrevistado por el programa 'Avantage Leconte' de Eurosport France. Y es que el francés se sobrepasó con la reportera y le besó el cuello.

El tenista 'Galo' perdió con el uruguayo Pablo Cuevas en la primera ronda del Grand Slam por 6-3, 6-2 y 6-4; por lo que de todas maneras había queda fuero del certamen. Maly Thomas dialogó con Hamou luego del partido, que al parecer perdió los papeles, ya que intentó abrazar violentamente a la periodista e incluso la besuqueó en su oreja.

Los demás panelistas de la cadena francesa se quedaron sorprendidos y algunos atinaron a reírse ante la actitud del deportista. La Federación Francesa de Tenis decidió retirar hoy martes la acreditación de Hamou en el Roland Garros y no podrá asistir a ningún partido.

"Se ha decidido quitar la acreditación a Maxime Hamou por considerar su comportamiento con una periodista como de poco apropiado", dice en la carta de las autoridades del Roland Garros. El tenista europeo se ganó el repudio por su acoso pese a que dijo que se trató de una broma. Asimismo, se disculpó con la periodista horas después.

"Pido mis más profundas disculpas a Maly Thomas si se sintió herida o sorprendida por mi actitud durante la entrevista. Acabo de vivir una semana maravillosa en Roland Garros donde he vivido grandes emociones, y me puso demasiado entusiasmado con Maly a la que sinceramente respeto. No era mi intención nada de lo ocurrido", sostuvo.

"Estoy a su disposición para presentar mis disculpas verbalmente si así lo desea. Sigo aprendiendo cada día de mis errores para convertirme en un mejor jugador de tenis y una mejor persona", agregó Maxime.

