Roland Garros 2017 EN VIVO ONLINE: Rafael Nadal, Novak Djokovic y Garbiñe Muguruza continúan en el Grand Slam

Roland Garros 2017 sigue en acción este miércoles sobre la tierra batida de París. Rafael Nadal, Novak Djokovic y Garbiñe Muguruza aparecen, nuevamente, en competencia.

El Roland Garros 2017 continúa y cada día se va haciendo más frecuente ver en el calendario que los mejores del circuito juegan con más regularidad en el segundo Grand Slam del año. En esta oportunidad, el campeón defensor Novak Djokovic sigue en franca competencia bajo la dirección de Andre Agassi, quien sería su amuleto para volver al mejor nivel. Por su parte, Rafael Nadal desea mantener el buen año que desarrolla y la española-venezolana Garbilñe Muguruza, con el miedo inicial lejos, busca otra victoria para defender su campeonato.

El ‘Terremoto de los Balcanes’ tiene la mira puesta en el portugués Joao Sousa. Luego de vencer 2-0 a Granollers, el serbio Novak Djokovic tendrá en las fases de eliminación de Roland Garros 2017 un rival no muy fuerte, pero no se debe confiar, debido a que el 2017 no ha pintado bien para él.

Por su parte, Rafael Nadal se enfrenta al holandés Haase y todo indica que el balear seguirá en competencia en la tierra de polvo de ladrillo, su hábitat en un Grand Slam que es suyo. No lo gana hace un tiempo, pero no desmaya en obtenerlo por décima vez en su carrera.

En la rama femenina, los lentes se posarán en lo que haga, este miércoles en el Roland Garros 2017, Garbiñe Muguruza. La actual campeona no tuvo un buen debut. Se le vio un poco nerviosa, pero confía que su nivel irá en aumento. Su rival será la estonia Kontaveit.