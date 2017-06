WWE Lima: Conoce a las superestrellas confirmadas para el espectacular evento [FOTOS] 

La WWE sorprendió la semana pasada al confirmar un nuevo evento en el país e inmediatamente miles de fanáticos mostraron su alegría en las redes sociales. Este martes se dio a conocer algunas de las superestrellas que estarán en territorio nacional para este imponente show.

Los luchadores que llegarán al Perú forman parte de SmackDown Live; que es la marca con mejor audiencia de la empresa. AJ Styles, Randy Orton, Naomi, Charlotte Flair, Becky Lynch, Kevin Owens, Shinsuke Nakamura, Dolph Ziggler, Jinder Majal, Sami Zayn, The New Day, The Usos, Tye Dillinger, Sin Cara, Natalya, Carmella y Tamina son los primeros confirmados.