WWE SmackDown Live se desarrolla este martes a solo seis días de lo que será el brutal evento de WWE Money in the Bank. Los principales rostros de la marca azul hacen su último aparición antes del PPV.

WWE SmackDown Live EN VIVO ONLINE FOX SPORTS: toda la previa antes del Money in the Bank Fuente : WWE

WWE Money in the Bank 2017 está a la vuelta de la esquina, por lo que el WWE SmackDown Live será muy emocionante. Habrán luchas que nos anticipen la emoción de la lucha por el maletín. Lo puedes seguir esta noche, desde las 7 (hora peruana), por la señal de Fox Sports 3.

Los protagonistas de la lucha central en el Money in the Bank serán divididos en dos equipos en la pelea estelar del WWE SmackDown Live. AJ Styles, Sami Zayn y Shinsuke Nakamura se enfrentarán en un duelo de relevos australianos ante Baron Corbin, Kevin Owens y Dolph Ziggler.

Por el lado de la división femenina, algunas de las protagonistas de la primera lucha por el maletín y en escaleras de WWE Money in the Bank verán acción. Charlotte, Tamina, Naomi y Natalya serán las que desfilarán por el cuadrilátero.

Randy Orton también estará en el WWE SmackDown Live. Jinder Mahal es el campeón y tendrá un careo con ‘The Viper’, quien ya no ve las horas para estar luchando por el campeonato de la WWE.

Por último, The New Day y Breezango se enfrentarán a The Usos y The Colons. Antes de la lucha oficial por el campeonato en parejas, los equipos brindarán una gran antesala.