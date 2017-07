José Luis Chilavert le dio golpe a hincha de River Plate tras recibir insultos en el avión [VIDEO]

José Luis Chilavert viajó en el mismo avión de los hinchas de River Plate que se dirigían a Paraguay para alentar en el partido ante Guaraní por la Copa Libertadores.

No tuvo nada de miedo. El exportero de la selección de Paraguay, José Luis Chilavert pese a que le sugirieron no viajar en el mismo avión con los hinchas de River Plate, voló a su país donde tuvo un altercado con uno de los aficionados, agrediéndolo tras recibir insultos dentro de la aeronave.

José Luis Chilavert , quien jugó con Paraguay los mundiales de Francia 1998 y Corea-Japón 2002, dijo hoy que le dio "un sopapo" (golpe) a uno de los 90 hinchas de River Plate que lo insultaron en un avión por sus críticas al equipo argentino, que esta noche juega en Paraguay ante el Guaraní.

"Eran como 90. En pleno vuelo cantaban tonterías, canciones de cancha. En un momento una azafata me pidió una foto. Me paré y me empezaron a insultar de nuevo", relató a Radio Late Chilavert, que con el Guaraní ganó la Liga de 1984.

El exportero de 51 años dijo hace pocos días que el presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, "sabía" que cinco jugadores de su equipo "iban a dar positivo" en controles antidopaje y que "trabajó" en la Conmebol para "bajar los implicados de cinco a dos".

"Le dije a los que insultaban que vinieran de a uno, pero no vino nadie. Uno solo se acercó, le di un sopapo y lo tiré contra la pared", explicó.

Las agresiones al paraguayo comenzaron este lunes por la noche en el aeropuerto internacional de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, donde los hinchas que iban a viajar para ver el partido le pitaron e insultaron.

Chilavert reveló que empleados de la aerolínea le sugirieron que no viajara. "Nunca dudé en subir al avión. No robé ni soy delincuente", aseguró.

EL DATO

Guaraní recibirá a las 07.45 p.m. del miércoles a un River Plate sin el uruguayo Camilo Mayada ni Lucas Martínez Quarta, suspendidos por dopaje, en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. EFE