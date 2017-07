Champions League: Conoce los primeros clasificados de la temporada 2017/2018

Muchos no saben pero la edición n°63 de la Champions League ya tiene sus primeros clasificados a la siguiente ronda. El torneo más importante del Viejo Continente empieza a armarse y estos son los clasificados.

Empieza a rodar la pelota de una versión de la Champions League. Cuando algunos equipos vienen armando sus plantel y disfrutando de sus respectivas vacaciones, hay otros que se disputan un cupo en el máximo torneo europeo desde sus primeras fases.

TE PUEDE INTERESAR: Tottenham y el increíble precio que le puso a Harry Kane ante interés del Manchester United

El primer equipo clasificado es el Hibernians de Malta. El cuadro de la cuidad de Paola superó con un marcador global de 3-0 al Infonet Tallinn de Estonia. Por otro lado, Vikingur de Islas Feroe inscribió su nombre tras derrotar por 6-2 al KF Trepça'89 de Kosovo.

El The New Saints FC de gáles no tuvo piedad con el Europa FC de Giblatar. El cuadro británico tuvo que llegar hasta el tiempo extra para eliminar al cuadro verdinegro. Asimismo, Alashkert de Armenia dejó en el camino a Santa Coloma de Andorra. Finalmente, La Fiorita de San Marino fue eliminado por el Linfiel de Irlanda del Norte tras su victoria por la mínima diferencia.

NO TE LO PIERDAS: Fichajes 2017: Pepe sorprendió al ser presentado de manera oficial como jugador de Besiktas

Cabe señalar que la fase de grupos iniciará entre el 12 y 13 de septiembre, donde Real Madrid buscará aumentar su supremacía y ganar su título número 13.

EL DATO

La gran final se llevará a cabo en el estadio Olímpico de Kiev, Ucrania.