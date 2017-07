Real Madrid da ultimátum a Dani Ceballos para que responda sobre oferta de la 'casa blanca'

Real Madrid le dio 24 horas a Dani Ceballos para que acepte la oferta, de lo contrario la retirará de la mesa. Por ahora el volante pidió permiso al Real Betis.

Fuente : AS

Dani Ceballos no responde el teléfono y eso preocupa al Real Madrid quien busca ficharlo por cinco o seis temporadas. Por lo que indica el medio AS, la 'casa blanca' no se hace drama y le da 24 horas al volante de 20 años para decidir en quedarse en Real Betis o llegar al Santiago Bernabéu.

AS informa que si Dani Ceballos no se pronuncia en las próximas 24 horas, Real Madrid retiraría la oferta que es calificada como “muy importante deportiva y económicamente”.

Real Madrid de esta forma le mete presión a Dani Ceballos y no quiere que se alargue más su respuesta ya que Zinedine Zidane busca que el volante este para la gira en Estados Unidos donde participarán es un torneo Barcelona, Juventus y Manchester United.

Real Madrid le ofrece al mediocampista de 20 años un contrato de cinco a seis temporadas y estar en el primer equipo. Antes, se pretendía que juegue cedido al Real Betis o en otro club de la Liga Santander.

Este lunes, Zinedine Zidane regresa a los entrenamientos y el técnico francés quiere que Ceballos viaje a la gira por Estados Unidos que arranca este martes, aunque por ahora el volante tiene permiso para incorporarse el club hasta el 21 de julio por su participación en la Sub 21.

EL DATO

Dani Ceballos tuvo una reunión la semana pasada con el Real Betis y le propuso dar su decisión en quince días. Sin embargo, Real Madrid no piensa esperar más.