Fichajes Liverpool: conjunto "Red" rompe el mercado de pases con este fichaje

El Liverpool de Jürgen Klopp fichó a joven promesa que viene de romperla en el último Mundial Sub-20.

El Liverpool- club que acabó en cuarto lugar en la pasada liga- se ha planteado dos objetivos claros en la presente temporada: ganar la Premier League y conquistar la Champions League luego de doce años. Por ello, el conjunto "Red" se hizo con lo servicios de la nueva joya del fútbol inglés en busca de la gloria.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Renato Tapia anhela volver al Liverpool: "Quiero que se den cuenta que pude haber estado allí"

El técnico Jürgen Klopp siempre se ha caracterizado por ver nuevos valores en el fútbol europeo. Fue así que pidió al delantero Dominic Solanke, quien fue elegido el mejor jugador del último Mundial Sub-20, procedente del Chelsea. Con apenas 19 años, el inglés fue clave en la obtención del título realizado en Corea del Sur.

Como se recuerda, Inglaterra se midió ante Venezuela en la final del Mundial Sub-20. El resultado fue 1-0 a favor de "Los tres leones". El que más destacó en dicha campaña fue Dominic Solanke, quien aseguró hacer historia en el cuadro "Red". "Todo el mundo me ha recibido bien. Espero escribir una historia aquí", agregó.

NO TE LO PIERDAS: PSG y la escandalosa oferta por Coutinho: ofrece 78 millones de euros por el pase del brasileño

Si bien el delantero inglés finalizó su contrato con el Chelsea, el Liverpool tendrá que pagar 5 millones de dólares a los "Blues" por derechos de formación, así lo reveló el afamado portal BBC. Dominic Solanke es el llamado a ser el socio ideal de Roberto Firmino. El cuadro "Red" está decidido a ganar todos los títulos posibles.

EL DATO:

Dominic Solanke jugó cedido en la última temporada en el Vitesse de Holanda.

#LFC can announce the signing of @DomSolanke: https://t.co/8Ltssjvgpk pic.twitter.com/B1s3gMeSpx