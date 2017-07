Selección Argentina: Gonzalo Higuaín fue duramente criticado por Gabriel Batistuta

Gabriel Batistuta, ídolo y referente en la Selección Argentina, le 'dio' con palo a Gonzalo Higuaín.

Si hay alguna voz autorizado para referirse a Gonzalo Higuaín, quien fue blanco de críticas tras perder las finales del Mundial 2014 y de las Copa América 2015 y 2016, ese es Gabriel Batistuta. El popular 'Batigol' arremetió con todo hacia el 'Pipita', quien desperdició oportunidades únicas que hubieran cambiado el destino del partido.

Gabriel Batistuta, ex jugador de la Selección Argentina, disparó lanzó dardos envenenados con dirección al 'Pipita', a quien se le culpa de no haber anotado en el Mundial de Brasil 2014, la Copa América de Chile y la Copa América Centenario. "Gonzalo Higuaín desperdició chances claves en las tres finales. No demostró su jerarquía en todos los años que viene jugando en Europa", agregó.

De otro lado, 'Batigol', algo más calmado, espera que Gonzalo Higuaín recupere su olfato goleador porque detrás de él está Mauro Icardi y Sergio Agüero, quienes le vienen respirando en la nuca. "Higuaín debe reencontrarse con el gol lo más antes posible. Hay jugadores que esperan su oportunidad", agregó a la página oficial de la FIFA.

Como se sabe, Gabriel Batistuta- segundo goleador del seleccionado argentino con 54 tantos- fue superado por Lionel Messi (57). 'Bati' confía que la albiceleste recuperará terreno en las Eliminatorias Sudamericanas para llegar con la moral al tope al Mundial de Rusia 2018.

Gabriel Batistuta fue dos veces campeón de América y una de la Copa Confederaciones.