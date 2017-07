Alexis Sánchez y su contundente mensaje al Arsenal: "Quiero jugar Champions League"

Alexis Sánchez tiene claro que no quiere seguir en el Arsenal y su objetivo es jugar la próxima edición de la Champions League. Manchester City y Chelsea se pelean por él.

El futuro del delantero chileno, Alexis Sánchez aún no está definido. Y es que el ex Barcelona tiene como objetivo jugar la Champions League y no la Europa League con el Arsenal de Inglaterra.

Alexis Sánchez asistió a un torneo en Tocopilla donde se animó hablar de su futuro. "No depende de mí, debo esperar al Arsenal", sostuvo el seleccionado chileno.

Posteriormente, el exdelantero del Barcelona mostró su deseo de jugar la Champions League, posibilidad que le da el Manchester City y en Chelsea, al tenerlo en agenda. "Quiero jugar la Champions. La decisión no depende de mí, tengo que esperar al Arsenal", argumentó en Canal 13 el atacante.

Como se sabe, Arsenal no pudo clasificar a la Champions League del 2017/18 y si a la Europa League, este último certamen no motiva a Alexis Sánchez que este buscado por varios clubes europeos.

Por ahora, Alexis Sánchez se encuentra de vacaciones luego de disputar con la selección chilena la final de la Copa Confederaciones con Alemania en Rusia. El certamen lo ganó el elenco 'teutón' por la mínima diferencia.

EL DATO

Alexis Sánchez en la pasada temporada con el Arsenal pudo anotar 24 goles en la Premier League.