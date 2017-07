José Mourinho y su terrible comentario sobre Real Madrid

Entrenador del Manchester United recordó su etapa en el Real Madrid. "En realidad, casi tuve que implorar para que me dejaran salir", disparó el técnico portugués.

Cada vez que habla el entrenador José Mourinho estremece los portales de noticias. Esta vez el técnico del Manchester United dio una entrevista para el medio 'Récord' donde se refirió a su etapa en el Real Madrid.

José Mourinho primero habló de su presencia en el Manchester United. "Se ha producido una evolución en el Manchester. Mi trabajo va más allá de coger a un equipo de fútbol y transformarlo en un equipo de ataque. Se trata de mezclar una nueva estructura e intentar hacer que esa estructura consiga una nueva dinámica", indicó.

Luego agregó. "Eso es un aspecto idéntico a lo que pasó en el Real Madrid: Un equipo grande , con grandes expectativas, pero un periodo difícil porque la distancia con el Barcelona aumentaba más y más", explicó Mourinho.

Asimismo, Mourinho manifestó que el Real Madrid quería seguir con sus servicios pero al final no se pudo. "Todos sentíamos, el club, el presidente, el director ejecutivo... que la parte difícil estaba hecha y por eso querían que me quedara. En realidad, casi tuve que implorar para que me dejaran salir", finalizó el 'special one'.

Como se sabe, Mourinho luego de abandonar el Real Madrid recaló en el Chelsea con quien ganó de nuevo una Premier League. Luego dejó el equipo por malos resultados. Ahora con el Manchester Untied pudo levantar otra Europa League.

EL DATO

José Mourinho tiene dos Champións League (Porto, Inter de Milan).