Harry Kane es el nuevo objetivo de Antonio Conte para el Chelsea

Antonio Conte no se conforma con la llegada de Álvaro Morata y ahora va por la estrella del Tottenham, Harry Kane quien fue declarado intransferible por su club.

Las reciente declaraciones de Antonio Conte, entrenador del Chelsea, ha generado revuelo en toda Europa. El técnico italiano mostró su deseo por contar con el goleador del Tottenham, Harry Kane, para que ocupe el lugar de Diego Costa quien dejará Stamford Bridge.

Chelsea viene haciendo su pretemporada en una gira por Singapur. En ese lugar Antonio Conte mostró su deseo y sueño por contar con Harry Kane. “Para mí Kane es uno de los mejores delanteros del mundo. Si tuviera que elegir un punta para fichar, iría directo a por él”, aseguró el extécnico de la selección de Italia.

Luego continuó hablando del delantero del Tottenham. “Estamos hablando de un atacante completo, fuerte físicamente, bueno técnicamente, hábil en los movimientos sin balón. Es un luchador, va bien de cabeza y sabe chutar con los dos pies. Realmente, es un jugador completo, uno de los mejores delanteros del mundo. Por desgracia, alguien como él te costaría más de 100 millones de euros como mínimo. Y cuando un jugador cuesta mucho dinero, para mí quiere decir que los vale”, afirmó.

Como se sabe, Tottenham no ha hecho ningún refuerzo para la próxima temporada debido al gasto que viene haciendo por tener un nuevo estadio que bordea los 900 millones de euros. Esta hecho fue criticado por el entrenador del Chelsea, al ver la poca ambición que tienen los 'Spurs' que participarán de la Champions League como segundo de la Premier League.

“Si no ganan el título, no es una tragedia. Si no se clasifican para la Champions League, no es una tragedia. Si son eliminados en la primera fase de la Champions, no es una tragedia. Si quedan eliminados después del primer partido que juegan en la Europa League, no es una tragedia”, aseguró Conte a la BBC respecto al Tottenham.

Tottenham a parte de no sumar nuevos refuerzos, uno de sus laterales, Kyle Walker, fue vendido al Manchester City a cambio de 56.5 millones de euros.