Carles Puyol y su mensaje a Neymar: "Tiene que hablar y explicar lo que quiere hacer"

La leyenda del Barcelona exhortó a Neymar a que se pronuncie sobre su futuro futbolístico en medio de los rumores que lo colocan en el PSG.

Neymar es el hombre del momento en el planeta futbolístico. El delantero brasileño brilla en la pretemporada del Barcelona, pero tiene pie y medio fuera del club que lo acogió en 2013. El PSG puja fuerte por él, que no afirma ni desmiente nada y su silencio no hace más que generar que se disparen los rumores.

Carles Puyol, una de las máximas leyendas del Barcelona y excompañero de Neymar en la primera temporada del brasileño en Europa, opinó sobre el caso de 'Ney' y le invitó a que se pronuncie para disipar la ola de rumores que genera su silencio.

"No sé qué va a pasar. Es él quien tiene que hablar y explicar lo que quiere hacer. Como yo no lo puedo controlar, no estoy preocupado en este sentido", aseguró Puyol a MARCA.

Eso sí, el excapitán del Barcelona no dudó en elogiar a Neymar: "Es uno de los mejores del mundo, creo que está muy bien en el Barcelona, aportando muchísimo pero la decisión la debe tomar él". "No soy el responsable del club así que no sé si ya tiene decidido algo", sentenció.

EL DATO:

Neymar ha anotado los tres goles del Barcelona en la pretemporada (2-1 ante Juventus y 1-0 ante Manchester United).