PSG ofrece a Ángel di María al Barcelona para no pagar impuestos por Neymar

El PSG está buscando el método de no tener que pagar una cifra cercana a 70 millones de euros aparte de la claúsula de rescisión de Neymar y ha ofrecido tres nombres al Barcelona.

El fichaje de Neymar por el PSG no parece tan sencillo como parece, fiscalmente hablando. El club francés para tener al futbolista brasileño no solo tiene que abonar los 222 millones de euros que vale su cláusula de rescisión, también unos 70 derivados de cargas fiscales.

Al considerarlo no viable, el PSG está tratando que el Barcelona se siente a negociar y que lleguen a un acuerdo amistoso por Neymar. Según 'AS', los catarís tienen la idea de ofrecer jugadores a la dirección deportiva culé para que así den a torcer su negativa a negociar y evitar un escenario en el que brasileño deposite su propia cláusula en las oficinas de LaLiga.

Los nombres ofrecidos por el PSG al Barcelona son los de Ángel di María (la cláusula impuesta por el Real Madrid cuando fue traspasado al Manchester United ya no tiene vigencia), Blaise Matuidi y Lucas Moura.

El presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, no tiene la idea, por ahora, de sentarse a negociar con el PSG. Es más, el jefe del área jurídica del club catalán está de vuelta a España cuando en un momento se sopesó la idea que converse con emisarios franceses, sin embargo, recibió órdenes que el Barza no negocia nada más que no sea la cláusula.

Pese a la molestía que generó el caso Verratti, el PSG no quiere llegar a tener una mala relación con el Barcelona, por lo que, su idea para tener a Neymar pasa por pagar los 222 millones de cláusula más un jugador. Ángel di María, el futbolista que más gusta a la dirección deportiva.

Ángel di María llegó al PSG en 2015 procedente del Manchester United por 63 millones de euros.