Los directivos del PSG están dispuestos a realizar un sacrificio por el fichaje de Neymar. Ángel Di María figura en esta lista negra del club parisino.

PSG tendría que vender seis jugadores para pagarle el sueldo a Neymar

Para pagar el astronómico sueldo de Neymar, que según L’Equipe alcanza los US$ 58 millones, el PSG necesita vender hasta seis futbolistas y así hacer caja. Estos son los “sacrificados” del elenco francés en caso el brasileño fiche por el elenco parisino.

Ángel Di María es el principal candidato a dejar el elenco galo cuando “Ney” llegue. El “Fideo” es uno de los mejores pagados de la plantilla (US$ 11,2 millones al año), además perdería espacio en el once de Unai Emery.

Lucas Moura, por su parte, no es el futbolista predilecto de directivos por su alta ficha (US$ 6,4 millones), a ello se suma su irregularidad, pero Neymar habría puesto como condición que su compatriota se quede.

Otros nombres importantes son Hatem Ben Arfa (US$ 5,8 millones), Grzegorz Krychowiak (US$ 5,8 millones), Jesé (US$ 3,5 millones) y Serge Aurier (US$ 3,5 millones).

Sumando el valor de los seis elementos, el PSG se ahorraría 30,4 millones, cifra que aún quedaría corta si se quiere tener contento al “Ney”.

EL DATO

Neymar habría pedido el fichaje de Philippe Coutinho para fichar por el PSG.