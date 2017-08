Raúl Ruidíaz habló de 'su lesión' y su futuro en Monarcas Morelia [VIDEO] 

Raúl Ruidíaz confirmó que está totalmente recuperado de su lesión, la 'Pulga' declaró que continuará en el Monarcas Morelia ante rumores de su salida.

Finalmente habló el protagonista. Raúl Ruidíaz despejó las dudas en conferencia de prensa sobre su supuesta lesión crónica que padece en la rodilla y su permanencia en el club Monarcas Morelia tras varios rumores de su salida del equipo mexicano.

Lo primero que confirmó es que no tiene pensado en abandonar a Monarcas tal como se venía especulando en México. "Yo me quedo, estoy feliz. No hay posibilidades de salir", enfatizó el delantero peruano que a la postre agregó: "Quiero salir campeón con Monarcas Morelia", puntualizó.

En otro momento, Raúl Ruidíaz, confesó que está totalmente recuperado para volver a jugar. El peruano confesó que fue decisión del técnico de guardarlo para no arriesgar de volver a lesionarse por lo que se tomó un tiempo prudente para ello.

Por su parte, el técnico Roberto Hernández respaldó en su totalidad a Raúl Ruidíaz y confesó que irá de titular al duelo contra Santos Laguna a jugarse este viernes 4 de agosto en el estadio Morelos (7:00 p.m.) por la Liga MX.

"Él tiene contrato por 3 años más, si tiene un contrato eso es lo que vale. Hoy contamos con Raúl Ruidíaz al 100 %", precisó el DT de Monarcas sobre el presente del goleador peruano.

La temporada que pasó, Raúl Ruidíaz fue campeón en tres categorías en el torneo mexicano.