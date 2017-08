Roberto Mosquera responde a acusaciones de "ratonero" tras clasificación ante Mineiro en Copa Libertadores

El DT del Wilstermann defendió su propuesta en Belo Horizonte y afirmó que mantiene los pies sobre la tierra en busca de hacer historia en la Libertadores.

Roberto Mosquera durante el partido del Wilstermann ante Atlético Mineiro. Creditos : EFE

Tras una histórica clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores con el Wilstermann, a Roberto Mosquera le llueven elogios por su trabajo con el club boliviano, pero a la vez ciertas críticas por su planteamiento para rescatar un empate sin goles ante Atlético Mineiro en Brasil.

El entrenador peruano, en una entrevista con Radio Ovación, explicó su planteamiento ante Mineiro. "Algunos pueden decir que Mosquera ratoneó y eso me tiene sin cuidado porque si yo le pregunto a ellos si les tocara pelear en un ring con 'Tyson' a ver si se van a envalentonar y va a salir, en el primer round lo noquean. Esos equipos son de un poder, no solo económicos, individual y colectivamente tremendos", afirmó.

"Tenemos que tomar nuestras precauciones porque acá no hay ningún ingenuo para salir a jugar en el Mineirao, y salir a hacerte el valiente cuando no tienes que hacerlo. Sin meternos atrás, pero saliendo a jugar y defendiéndote con inteligencia porque no tenemos las armas de Mineiro, así que los optimistas son los que pierden los partidos. Defender ese gol es válido porque la responsabilidad era de ellos", abundó.

Roberto Mosquera, a su vez, analizó su próximo enfrentamiento con River Plate. "Nos conocemos con Gallardo que es un excelente técnico y vamos a madurar la idea para intentar pasar una ronda más. Éramos el 'patito feo' de la Copa Libertadores y nos hemos ido haciendo fuertes a la luz de algunas críticas que se dieron al inicio de mi gestión porque no nos fue bien en el torneo boliviano por la Copa Libertadores, pero ahora estamos invictos y líderes", puntualizó.

EL DATO:

River Plate no pudo con el Juan Aurich de Roberto Mosquera en la Copa Libertadores 2015: 1-1 quedó en Chiclayo y en Buenos Aires.