Chelsea: Diego Costa tomó una radical decisión con respecto a su futuro en Londres

El español Diego Costa sorprendió a propios y extraños al confirmar lo que nadie se atrevía a decir. ¿Se va al Atlético Madrid?

Diego Costa volvería al Atlético Madrid luego de dos años.

Todo indica que la novela de Diego Costa parece llegar a su final. Pues, el jugador hispano-brasileño, con la cabeza fría, tomó una decisión que dejó con los 'crespos hechos' a los directivos del Chelsea. Según su círculo cercano, el 'Lagarto' tiene bien en claro no seguir en Stamford Bridge y habría pedido volver al club de sus amores.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Diego Costa rechaza al AC Milan: pedirá un 'transfer request' al Chelsea para fichar por el Atlético

Desde que aterrizó Álvaro Morata en la filas del cuadro 'Blue', Diego Costa empezó a empacar maletas. Pues reconoce que tras la llegada del ex jugador del Real Madrid ya no es fijo en la oncena de Antonio Conte. Incluso, no fue tomado en cuenta por el italiano para el choque que sostuvieron hoy ante el Burnley.

Según informa la cadena "Press Association Sport", Diego Costa está decidido a denunciar al Chelsea. Pues, el combinado londinense está poniendo trabas a su salida. El 'Lagarto' quiere pegar la vuelta al Atlético Madrid a pedido de Diego Simeone. El 'Cholo' quiere reforzar el ataque 'colchonero' con un viejo conocido de la casa.

NO TE LO PIERDAS: ¡CAYÓ EL CAMPEÓN! Chelsea perdió 2-3 ante Burnley por la primera fecha de la Premier League [VIDEO]

Cabe resaltar que dicha denuncia de Costa se basa en que Chelsea no da facilidades de su marcha. Asimismo, tampoco le permite acoplarse al grupo y ser parte de los partidos. Ello habría sido el detonante para el hispano-brasileño habría decidido dejar Stamford Bridge para enfundarse la 'mica' del Atlético.

EL DATO:

Diego Costa marcó 55 goles en sus últimas dos temporadas con el 'Atleti'.