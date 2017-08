Paolo Guerrero y Miguel Trauco serán dirigidos por Reinaldo Rueda en Flamengo

Paolo Guerrero y Miguel Trauco ya tienen a un nuevo DT. El colombiano Reinaldo Rueda se hará cargo del equipo del Flamengo por lo que resta de la temporada.

Flamengo terminó vínculo contractual con el estratega Zé Ricardo la semana pasada y durante los últimos días se tejieron muchas versiones sobre quién podría llegar al banco de suplentes. Pues bien, 'Mengao', a través de sus redes sociales, oficializó al colombiano Reinaldo Rueda como su nuevo técnico.

Si bien el Flamengo ha tenido una regularidad para destacar durante la temporada, a Zé Ricardo no le perdonaron momentos claves para ser destituido. Eliminación de la Copa Libertadores y malos resultados en las últimas jornadas fueron determinantes para su salida.

Ante la situación, el ‘Mengao’ deposita su confianza en el colombiano Reinaldo Rueda, quien en el último tiempo elevó el nivel del fútbol colombiano de la mano con el Atlético Nacional de Medellín y llegó a ser campeón de la Copa Libertadores, además de la Recopa Sudamericana.

Reinaldo Rueda is our new manager. Welcome to Flamengo! #BienvenidoRueda pic.twitter.com/jjfXVEy8nD