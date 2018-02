¡Neymar no jugará contra Real Madrid! Padre del jugador afirma que será baja más de 1 mes [VIDEO]

La lesión de Neymar días antes de la vuelta ante Real Madrid conmocionó a todo el mundo del fútbol y este martes el padre del brasileño confirmó su ausencia en el duelo de Champions League.

Padre de Neymar confirma que su hijo no estará en la vuelta ante Real Madrid. Creditos : EFE

Neymar no estará en el partido ante Real Madrid. Así de contundente fue el padre del crack brasileño, que interrumpió un programa de ESPN para confirmar que su hijo será operado y estará fuera de las canchas de 6 a 8 semanas. Por lo que, descartó opción alguna de que juegue la vuelta de la Champions League.

El progenitor del exjugador del Barcelona es también su representante y decidió salir a los medios ante tantos rumores. Y es que el domingo el entrenador del Paris Saint Germain, Unai Emery, ofreció una conferencia de prensa y no descartó que Neymar disputé el duelo contra los 'Merengues', que será el próximo martes 6 de marzo.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Neymar se va a operar? Unai Emery no lo descarta para el duelo Real Madrid vs. PSG

"PSG ya sabe que no podrá contar con Neymar las próximas seis u ocho semanas. No hay ninguna opción. Estamos esperando a hablar con el PSG para resolver la situación. No es una decisión de Ney, no es de él, él no es médico ni yo tampoco. Ahora va a llegar el médico de la selección brasileña y juntos tomaremos una decisión mañana", comentó Neymar Senior.

NO TE LO PIERDAS: LíberoTV: Neymar y Alianza Lima en boca de todos [VIDEO]

"No queríamos estar en esta situación, pero debemos intentar recuperar a Neymar de la mejor manera posible. Lo importante es que se tome con rapidez porque no podemos esperar. La cirugía es el proceso más rápido para acelerar la recuperación del jugador", agregó el también agente de la estrella parisina.

EL DATO

Neymar sufrió un esguince en el tobillo y una fisura en el quinto metatarsiano del pie derecho